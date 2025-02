Świątek i Sabalenka zaskoczone, komunikat WTA nadszedł przed północą. Historyczny awans

W poniedziałek Iga Świątek przystąpi do turnieju WTA Doha, który będzie miał kolosalne znaczenie dla jej sytuacji w rankingu WTA. Polka kompletnie zdominowała rozgrywki w ostatnich latach, triumfując w nich trzy razy z rzędu. Z tego, chociażby powodu postrzegana jest jako jedna z faworytek. Z drugiej jednak strony w Dosze przyjdzie jej bronić aż 1000 punktów rankingowych.

Nowy ranking WTA. Ostatnia taka strata Świątek do Sabalenki

W najnowszym zestawieniu nie doszło do żadnych przetasowań na samym szczycie. Dość powiedzieć, że różnica pomiędzy Aryną Sabalenką i Igą Świątek pozostała taka sama - wynosi 186 punktów . Tenisistka z Mińska prowadzi z wynikiem 8956, a raszynianka jest druga, mając na koncie oczek 8770. Spore zmiany zaszły jednak w obrębie najlepszej dziesiątki.

Historyczny awans w rankingu zanotowała triumfatorka Australian Open - Madison Keys . Amerykanka wspięła się na szóstą pozycję, najwyższą w swojej karierze. Tuż nad nią znajduje się rodaczka - Jessica Pegula, która również podskoczyła w rankingu o jedno miejsce do góry. Na 7. lokatę spadła za to Jelena Rybakina, która odpadła w Melbourne na etapie 1/8 finału.

Świątek goni Sabalenkę. W Dosze będzie musiała pogodzić się z kolejną stratą

Chociaż rozgrywki w Dosze dopiero się zaczynają, pewne jest, że Iga Świątek będzie musiała przynajmniej jeszcze przez tydzień dłużej godzić się z rolą rankingowej dwójki. Polka będzie broniła teraz 1000 punktów rankingowych i nawet jeśli sięgnie po czwarty z rzędu tytuł, jej strata do Sabalenki się powiększy. Wynika to z faktu, że Białorusinka wystartuje w rozgrywkach, w których przed rokiem jej zabrakło. A każde jej zwycięstwo będzie powiększało przewagę. Tym samym obecny tydzień jest ostatnim, w którym strata raszynianki do liderki wynosi 186 punktów.