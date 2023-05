Świątek i Sabalenka przechodzą do historii. Tego mogły dokonać tylko razem

Nasza reprezentantka w trakcie zawodów w Stuttgarcie dotarła bowiem bez większych kłopotów do finału, tracąc po drodze zaledwie jednego seta - w starciu z Karoliną Pliskovą. W ostatniej odsłonie zmagań w Niemczech pokonała zaś Arynę Sabalenkę 6:3, 6:4.

Tutaj sytuacja robi się bardzo ciekawa, bowiem Białorusinka nieustannie goni Polkę w światowym rankingu WTA - i choć na razie raszynianka może raczej być spokojna o swoją pozycję liderki, to w tym współzawodnictwie każdy triumf będzie cenny.

Iga Świątek pokonuje Petrę Martić i dociera do półfinału Madrid Open. WIDEO

Iga Świątek i Aryna Sabalenka znów zapisują się w dziejach tenisa

To tymczasem prowadzi do bardzo interesującej statystyki - otóż jest to zaledwie trzecia w ciągu ostatnich 40 lat sytuacja, w której liderka i wiceliderka klasyfikacji WTA powalczą przeciwko sobie na mączce dwukrotnie podczas jednego sezonu.