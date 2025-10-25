Świątek i Sabalenka poznały rywalki. Od tych starć rozpoczną WTA Finals. Wszystko już jasne

Po tym, jak Jelena Rybakina pokonała wczoraj Victorię Mboko w ćwierćfinale imprezy rangi "500" w Tokio, stało się jasne, że to reprezentantka Kazachstanu uzupełniła stawkę tegorocznego WTA Finals. W ten sposób mistrzyni Wimbledonu 2022 dołączyła do Aryny Sabalenki, Igi Świątek, Coco Gauff, Amandy Anisimovej, Jessiki Peguli, Madison Keys oraz Jasmine Paolini. To właśnie te osiem tenisistek powalczy o tytuł w Rijadzie w dniach 1-8 listopada.

Dla Polki będzie to już piąty występ z rzędu w imprezie wieńczącej sezon w głównym cyklu WTA. Najlepszy wynik osiągnęła w 2023 roku. Wówczas raszynianka przeszła przez turniej jak burza. Wtedy zmagania odbywały się w meksykańskim Cancun. Nasza reprezentantka wygrała zmagania bez straty seta, pokonując w półfinale Arynę Sabalenkę, a w decydującym starciu tracąc ledwie jednego gema przeciwko Jessice Peguli.

Dwanaście miesięcy temu sytuacja Świątek ułożyła się niefortunnie. Wygrała dwa z trzech spotkań fazy grupowej, a mimo to nie awansowała do najlepszej "4". Teraz Iga z pewnością liczy na poprawę tego rezultatu. Po rozgrywkach rangi "1000" w Wuhan wiceliderka rankingu zdecydowała się na odpoczynek. Wybrała się na kilka dni do włoskiej Matery. Później rozpoczęła już bezpośrednie przygotowania do decydującej fazy sezonu.

WTA Finals: Podział na koszyki przed losowaniem grup

Zmagania podczas WTA Finals charakteryzują się tym, że nie ma w nich drabinki znanej z typowych turniejów tenisowych. Zawodniczki są dzielone na dwie grupy, w każdej z nich znajdą się po cztery tenisistki. Po dwie najlepsze awansują do półfinałów. Przed losowaniem dokonywany jest podział uczestniczek na cztery koszyki. Do pierwszego trafiły Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek - ze względu na dwie najwyższe pozycje w rankingu. Dzięki temu obie panie nie mogą trafić na siebie w fazie grupowej. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Coco Gauff i Amandy Anisimovej. które plasują się w drugim.

Sytuacja staje się nieco zagwatwana przy okazji kolejnych koszyków. Wiemy na pewno, że do trzeciego trafi Jessica Pegula, a do czwartego - Jasmine Paolini. Niejasna pozostaje sytuacja w kontekście pozostałych dwóch zawodniczek, które wywalczył awans do WTA Finals. Jeśli organizacja kobiecych rozgrywek zdecyduje się przyznać w najnowszym notowaniu karę punktową dla Madison Keys w postaci zabrania 60 "oczek" za niewypełnienie limitu obowiązkowych turniejów rangi "500", wówczas Amerykanka trafi do czwartego koszyka, a Jelena Rybakina - do trzeciego. W przeciwnym razie obie panie zamienią się miejscami. Reprezentantka Kazachstanu nie ma żadnych kłopotów związanych z regulaminem, gdyż rozegrała wymaganą liczbę zmagań WTA 500.

SCENARIUSZ NR 1: koszyki z uwzględnieniem kary dla Madison Keys

Koszyk 1: Aryna Sabalenka, Iga Świątek

Koszyk 2: Coco Gauff, Amanda Anisimova

Koszyk 3: Jessica Pegula, Jelena Rybakina

Koszyk 4: Madison Keys, Jasmine Paolini

SCENARIUSZ NR 2: koszyki bez uwzględnienia kary dla Madison Keys

Koszyk 1: Aryna Sabalenka, Iga Świątek

Koszyk 2: Coco Gauff, Amanda Anisimova

Koszyk 3: Jessica Pegula, Madison Keys

Koszyk 4: Jelena Rybakina, Jasmine Paolini

Podczas WTA Finals panuje taki zwyczaj, że zawodniczka z pierwszego koszyka gra swój premierowy mecz z tenisistką z czwartego. Iga Świątek i Aryna Sabalenka rozpoczną zatem zmagania w Rijadzie od starcia z Jasmine Paolini albo którąś z dwójki - Jelena Rybakina/Madison Keys. O wszystkim przekonamy się już za kilka dni.

