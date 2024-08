Świątek i Sabalenka napiszą historię w US Open. Pierwszy raz w XXI wieku

Wiele wskazuje na to, że w tegorocznym US Open wśród pań obrony tytułu nie uświadczymy. Ten rok temu zdobyła Coco Gauff, która wówczas była nie tyle w dobrej formie, co wręcz zjawiskowej. W ostatnich tygodniach takiej dyspozycji młoda chorąża olimpijskiej kadry nie prezentuje.