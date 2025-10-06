Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek i Sabalenka na "liście ofiar". A to nie koniec. Wiadomość poszła w świat

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Pokonania Igi Świątek i Aryny Sabalenki na przestrzeni jednego sezonu uznać można za nie lada wyczyn. Tej sztuki dokonała w tym roku między innymi Clara Tauson, wpisując obie czołowe tenisistki rankingu WTA na swoją "listę ofiar". Co to oznacza dla duńskiej tenisistki? Głos w tej sprawie zabrała sama zainteresowane, otwarcie deklarując, że wciąż nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. I w 2026 roku nie zamierza zaciągać hamulca ręcznego.

Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek
Aryna Sabalenka oraz Iga ŚwiątekCLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Pedro Pardo / AFPAFP

Clara Tauson nie ma ostatnio najlepszego czasu. Po porażce w pierwszej rundzie US Open z Alexandrą Ealą, Dunka nie potrafiła odbić się od negatywnego trendu w azjatyckich imprezach. W Pekinie także odpadła już po premierowym meczu, przegrywając z reprezentantką Turcji Zeynep Sonmez, a w Seulu zatrzymała się na trzeciej rundzie, czyli swoim drugim spotkaniu, w którym górą była Australijka Maya Joint.

Swój największy sukces w tym sezonie Clara Tauson odniosła na starcie sezonu, wygrywając finał imprezy w Auckland po kreczu Naomi Osaki. O tytuł walczyła później także w Dubaju, przegrywając w dwóch setach z Mirrą Andriejewą. Tamten turniej stanowił dla niej spory zastrzyk pewności siebie, bo w drodze do finału, wyeliminowała z drabinki między innymi liderkę rankingu WTA Arynę Sabalenkę, rozbijając ją w 1/8 finału 6:3, 6:2.

Ograła Igę Świątek i Arynę Sabalenkę. A teraz Clara Tauson mówi wprost

Na tegorocznej "liście ofiar" Clary Tauson znalazła się także Iga Świątek, którą duńska tenisistka ograła 7:6(1), 6:3 w czwartej rundzie imprezy w Montrealu, rewanżując się jej tym samym za porażkę na Wimbledonie. Pokonanie dwóch najlepszych rakiet świata to dla 22-latki niezwykle cenny skalp, o czym sama zainteresowana opowiedziała przed turniejem w Wuhanie w rozmowie z portalem Tennis365.com.

Myślę, że to daje ci pewność siebie, gdy możesz nie tylko grać z takimi zawodniczkami, ale również je pokonać
stwierdziła Clara Tauson

I dodała: - Zawsze wierzyłam w to, że mogę pokonywać topowe zawodniczki. Zdarzały mi się mecze, w których było 6:4 w trzecim secie, a to pokazywało że byłam już blisko. Ogrywanie tenisistek takich, jak one, udowadnia, co możesz zrobić. Oznacza to jednak także wzrost oczekiwań. I być może to jest coś, czym powinnam lepiej zarządzać.

Clara Tauson ogłosiła przy okazji całemu światu, że w kolejnym sezonie zamierza nie tylko nie spuszczać z tonu, lecz chce także pójść o krok dalej, startując już z zupełnie innego miejsca niż w tym roku.

- Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę w stanie zanotować podobny sezon, a może nawet lepszy. Ale teraz sytuacja dla mnie jest zupełnie inna, niż przed rokiem - stwierdziła 22-letnia zawodniczka, zajmująca obecnie 12. lokatę w rankingu WTA.

Zobacz również:

Iga Świątek i Aryna Sabalenka zajmują obecnie dwie czołowe lokaty w rankingach WTA i WTA Race
Iga Świątek

Sabalenka straciła punkty w rankingu WTA. Świątek coraz bliżej Aryny. Nastąpiła aktualizacja

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
    Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]AP© 2025 Associated Press
    Dwie kobiety na korcie tenisowym, jedna ubrana w białą koszulkę i okulary przeciwsłoneczne, druga w żółtej koszulce i czerwonej czapce, trzymający ręcznik i rakietę tenisową, rozmawiają ze sobą na tle niebieskiej ściany.
    Daria Abramowicz i Iga ŚwiątekZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
    Kobieta w stroju sportowym trzyma dłonie przy ustach, okazując silne emocje, na tle niebieskiej areny sportowej.
    Aryna Sabalenka wygrała US Open 2025TIMOTHY A.CLARYAFP
    Sportowiec ubrany w biały strój tenisowy z daszkiem zakrywa twarz dłonią, stojąc na tle zielonego kortu.
    Clara TausonDAISUKE URAKAMIAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja