Świątek i Sabalenka dały popis. Nagranie hitem w sieci

Sezon na mączce trwa w najlepsze, a w Rzymie rozpoczął się właśnie turniej rangi WTA 1000, który dla wielu zawodniczek jest ostatnim sprawdzianem przed drugą imprezą wielkoszlemową w tym sezonie - Roland Garros. W stolicy Włoch o końcowe trofeum walczą m.in. była i obecna liderka światowego rankingu kobiecego tenisa - Iga Świątek i Aryna Sabalenka.

Polka zmagania na rzymskich kortach rozpocznie w czwartek od meczu z triumfatorką spotkania Catherine McNally - Daria Kasatkina, Aryna Sabalenka natomiast tego samego dnia zmierzy się z Barborą Krejcikovą, która w pierwszej rundzie odprawiła z kwitkiem Elsę Jacquemot.

Czołowe tenisistki jako piosenkarki. Nagranie ze Świątek i ekipą robi furorę w sieci

Organizatorzy turnieju Internazionali BNL d'Italia dbają o to, żeby na brak rozrywki nie mogli narzekać zarówno zawodnicy, jak i kibice. W trakcie turnieju w mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo contentu z walczącymi na włoskich kortach zawodnikami i zawodniczkami - i to nie koniecznie związanych z tenisem.

Teraz na profilu Tennis Channel na Instagrame pojawiło się dość ciekawe nagranie, na którym pojawiły się m.in. Aryna Sabalenka i Iga Świątek. Panie miały okazję poczuć się jak światowej sławy gwiazdy estrady - zaopatrzone zostały w profesjonalne mikrofony i spróbowały swoich sił jako wokalistki, mierząc się z utworem "What Dreams Are Made Of" z filmu "The Lizzie McGuire Movie", w którym główna bohaterka grana przez Hilary Duff szuka w Rzymie szczęścia i miłości. Na nagraniu nie zabrakło także innych tenisistek. Popis dały również Jessica Pegula, Madison Keys, Amanda Anisimova, Coco Gauff oraz Victoria Mboko.

Rozwiń

Na reakcję kibiców wcale nie trzeba było czekać. Wideo błyskawicznie stało się hitem, a serduszko pod nim zostawiło ponad 7 tys. użytkowników. "Iga najlepsza", "Haha najlepsze", "Uwielbiam to", "Same gwiazdy tenisa", "The Slice Girls", "Iga Świątek jak gwiazda pop", "Wow Iga", "Jessica dała czadu", "Jestem tu dla takiego contentu" - zachwycali się kibice w komentarzach.

Iga Świątek Aaron Favila East News

Aryna Sabalenka William West AFP

Jessica Pegula Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Camilo Ugo Carabelli - Alexander Shevchenko. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport