Świątek i reszta wyprzedzone przez Paolini. Wyraźna przewaga Włoszki, ale sezon

Jasmine Paolini ma za sobą jak na razie wręcz kapitalny sezon jeśli mowa o występach w turniejach Wielkiego Szlema - mająca polskie korzenie Włoszka w poprzednich latach raczej nie miała szczęścia do tych prestiżowych zawodów, natomiast w obecnej kampanii potrafiła w nich wprost zachwycać. Jeśli zaś przyjrzymy się bliżej statystykom to zobaczymy, że pod co najmniej jednym konkretnym względem... Paolini wyprzedziła absolutnie wszystkie swoje rywalki, w tym i chociażby Igę Świątek.