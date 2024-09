Świątek i Pegula wywołane przez WTA, trzy tygodnie po meczu na US Open. Polka górą

Noc z 4 na 5 września przyniosła nam rywalizację Igi Świątek z Jessicą Pegulą o awans do półfinału tegorocznego US Open. Wówczas lepsza okazała się Amerykanka, dla której był to życiowy występ na Wielkim Szlemie. Do rewanżowego pojedynku na pewno nie dojdzie podczas turnieju w Pekinie, ponieważ Polka wycofała się z rywalizacji. To jednak nie przeszkodziło WTA, by wymienić naszą tenisistkę na czele jednej ze statystyk. Co ciekawe, tuż za nią znajduje się właśnie 30-latka.