W sobotę czeka nas szósta odsłona w starciach na linii Świątek - Ostapenko. Trudno w to uwierzyć, ale Iga nie odniosła jeszcze do tej pory ani jednego zwycięstwa w potyczkach z Jeleną. Łotyszka to tenisistka nieobliczalna. Często maskuje kierunki swoich zagrań, uderza z pełnym ryzykiem. Gdy trafia idealnie tam, gdzie chce, ciężko jest nawiązać z nią walkę. Taki styl gry nie do końca odpowiada Polce.

Ponadto dochodzi jeszcze dobre nastawienie ze strony mistrzyni Roland Garros 2017. Podczas spotkań z raszynianką można odnieść wrażenie, że 27-latka jest dodatkowo zmotywowana i także w tej sferze ma przewagę nad naszą reprezentantką. Podczas ich lutego starcia w Dosze dało się zauważyć jej dominację właśnie w tym elemencie. W pomeczowym wywiadzie nie kryła, że od początku wierzyła w kolejne zwycięstwo z wiceliderką rankingu. "Dziś byłam pewna siebie wychodząc na kort. Wiedziałam, jak zagrać przeciwko Świątek, dlatego skupiałam się bardziej na sobie" - powiedziała.

Już w stolicy Kataru wydawało się, że Iga staje przed znakomitą szansą, by przełamać złą passę w potyczkach z Ostapenko. Polka przystępowała do pojedynku jako trzykrotna triumfatorka imprezy, niepokonana w Dosze od pięciu lat. Ich półfinałowe starcie od początku układało się jednak pod dyktando Łotyszki. Ostatecznie zakończyło się pewnym zwycięstwem Jeleny 6:3, 6:1. Dla naszej reprezentantki była to kolejna bolesna lekcja. Podczas batalii nie kryła swojej frustracji, w pewnym momencie uderzyła rakietą o kort.

W Stuttgarcie czeka nas szóste rozdanie w tym zestawieniu, ale co ciekawe - dopiero pierwsze na mączce. Gdzie Świątek ma odnieść swój premierowy triumf z potyczkach z 27-latką, jeśli nie na ulubionej nawierzchni? Ostapenko wie jednak, jak grać na kortach ziemnych. W końcu to na nich zgarnęła swój jedyny, jak dotąd wielkoszlemowy tytuł w singlu. Ponadto Jelena pokazała już w tegorocznej edycji turnieju, że czuje się bardzo dobrze i znów złapała dobrą formę. Nie będzie zatem Polce łatwo, ale w przeszłości nasza reprezentantka potrafiła już znaleźć się o krok od wygranej z Łotyszką. Jak choćby w Dubaju przed trzema laty. Wtedy panie stoczyły ze sobą najbardziej zacięty pojedynek ze wszystkich.

Raz Świątek była już bardzo blisko pokonania Ostapenko. Miało to miejsce trzy lata temu

Stawką tamtej batalii był awans do ćwierćfinału imprezy rangi WTA 500. Iga dobrze zaczęła rywalizację. Najpierw utrzymała swoje podanie, a potem przełamała przeciwniczkę i wyszła na prowadzenie 2:0. To był dopiero początek festiwalu breaków. Przerwała go dopiero Jelena, podczas ósmego gema. Wówczas Ostapenko obroniła własny serwis i wyrównała na 4:4. Końcówka seta potoczyła się jednak po myśli Świątek. Polka dorzuciła piąte "oczko" po swoim podaniu, a następnie wywalczyła przełamanie, które zagwarantowało jej triumf 6:4 w premierowej odsłonie pojedynku.

Druga partia toczyła się pod dyktando Łotyszki. Szybkie przełamanie na "dzień dobry" pozwoliło przejąć kontrolę mistrzyni Roland Garros 2017. Iga swoje pierwsze szanse na premierowe "oczko" miała dopiero w czwartym gemie, gdy pojawiły się dwa break pointy. Ostapenko wyszła jednak ze stanu 15-40 i zrobiło się już 4:0. Nasza tenisistka podjęła jeszcze walkę i po utrzymaniu swojego serwisu doprowadziła do równowagi przy podaniu rywalki. Ostatecznie Jelena dorzuciła piątego gema na swoje konto, a chwilę później domknęła seta rezultatem 6:1, jeszcze raz przełamując raszyniankę.

Podobnie jak druga odsłona, także i trzecia rozpoczęła się bardzo źle z perspektywy Świątek. W pewnym momencie Łotyszka miała break pointa na... 4:0. Na szczęście to zacięte rozdanie trafiło na konto naszej reprezentantki. Od tego momentu Polka zanotowała powrót i po sześciu gemach doprowadziła do stanu 3:3. W następnych minutach Ostapenko znów wypracowała sobie prowadzenie, które po ósmym rozdaniu powiększyła. Potrzebowała jednak do tego aż siedem break pointów. Przy stanie 5:3 Jelena serwowała po awans do ćwierćfinału. Iga jeszcze raz zdołała odrobić stratę, broniąc przy okazji meczbola w trakcie dziesiątego gema.

Po jedenastym rozdaniu raszynianka znalazła się na prowadzeniu 6:5, z przewagą przełamania. Naszej reprezentantce nie udało się jednak domknąć rywalizacji. Kolejny break w meczu oznaczał, że o miejscu w ćwierćfinale miał rozstrzygnąć tie-break trzeciej partii. Kluczowa rozgrywka niemal od początku toczyła się na warunkach Łotyszki. Polka próbowała gonić wynik, ale rywalka ciągle uciekała. Ostatecznie Ostapenko wykorzystała drugiego meczbola w tie-breaku, a trzeciego łącznie. Zakończyła starcie zwycięstwem 4:6, 6:1, 7:6(4). To był wówczas trzeci triumf Jeleny w bezpośrednich potyczkach z Igą. Reprezentantka Łotwy wygrała wtedy cały turniej WTA 500 w Dubaju. Co ciekawe, po tamtym pojedynku rozpoczęła się seria 37 zwycięstw z rzędu ze strony Świątek.

Jutro czeka nas kolejna rywalizacja pomiędzy obiema zawodniczkami. Mecz zaplanowano jako drugi w kolejności od godz. 12:30 (po starciu Jekaterina Aleksandrowa - Jessica Pegula). Wczoraj Iga Świątek i jej trener Wim Fissette mieli okazję przyglądać się z trybun Jelenie Ostapenko podczas potyczki z Emmą Navarro. Już za niecałą dobę przekonamy się, czy udało im się znaleźć odpowiedni klucz do premierowego zwycięstwa Polki. Relacja z tego spotkania będzie dostępna na stronie Interia Sport.

