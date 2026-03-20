Po niedzielnym losowaniu drabinki turnieju WTA 1000 w Miami stało się jasne, że w drugiej rundzie zmagań może dojść do polskiego starcia pomiędzy Igą Świątek i Magdą Linette. Aby tak się wydarzyło, Poznanianka potrzebowała wygranej w pojedynku z Warwarą Graczową. Po premierowym secie to reprezentantka Francji znajdowała się bliżej potyczki z Raszynianką. 34-latka wyglądała na mocno zagubioną na korcie, popełniała sporo błędów. Na szczęście od drugiej partii sytuacja uległa zmianie. Role się odwróciły i to nasza tenisistka zaczęła dominować. Ostatecznie Linette triumfowała 2:6, 6:2, 6:0.

Dzięki temu otrzymaliśmy drugą bezpośrednią batalię pomiędzy Igą i Magdą. Pierwsza miała miejsce na początku października 2023 roku, podczas trzeciej rundy tysięcznika w Pekinie. Wówczas Świątek nie dała szans swojej młodszej koleżance z reprezentacji, zwyciężając 6:1, 6:1. Teraz 57. rakieta świata chciała postawić trudniejsze warunki. Dodatkowym smaczkiem był fakt, że obie broniły punktów za ubiegłoroczny ćwierćfinał na Florydzie. Jedna z nich musiała dzisiaj zakończyć udział w singlowych rozgrywkach. Wszystkiemu przyglądała się z trybun Agnieszka Radwańska, towarzysząca Poznaniance podczas Sunshine Double.

WTA Miami: Iga Świątek kontra Magda Linette w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Świątek. Trzecia rakieta świata pewnie przebrnęła przez swoje rozdanie, do zera. Po zmianie stron szansę na wyrównanie posiadała Linette. Doszło jednak do równowagi. Idze dopisała odrobina szczęścia, bowiem piłka po odbiciu od taśmy zmyliła będącą przy siatce Magdę. Pojawił się break point i od razu został on wykorzystany przez Raszyniankę. 34-latka miała przewagę sytuacyjną w wymianie, ale młodsza z naszych reprezentantek jednym zagraniem odwróciła bieg wymiany. W następnym gemie Poznanianka mogła odrobić stratę przełamania, ale mistrzyni Miami Open 2022 trzykrotnie wyszła z opresji na własnych warunkach. Ostatecznie zrobiło się 3:0.

Chwilę później Świątek objęła prowadzenie z podwójnym breakiem. Znakomicie zareturnowała przy drugiej szansie i jeszcze bardziej ugruntowała swoją przewagę na korcie. Iga zbliżała się do wygrania partii wynikiem 6:0, ale finalnie do tego nie doszło. Podczas szóstego rozdania Linette zdołała utrzymać swój serwis i uniknęła tzw. bajgla. Potem Raszynianka wykorzystała własne podanie do zamknięcia premierowej odsłony, dzięki temu zgarnęła ją rezultatem 6:1.

Drugą część potyczki inaugurowała Magda. Z jej perspektywy najważniejsze było utrzymanie serwisu na starcie, by spróbować załapać się na grę. I ta sztuka przez długi czas udawała się Poznaniance. Podczas piątego rozdania wyszła ze stanu 15-30 i dorzuciła trzecie "oczko" na swoje konto. Trzecia zawodniczka rankingu zaczęła być nieco sfrustrowana faktem, że nie może sobie zbudować przewagi w tym fragmencie spotkania i ciągle musi gonić wynik.

Ciekawiej zrobiło się w dziewiątym gemie. Wówczas doszło do walki na przewagi, ale ostatecznie Świątek nie doczekała się żadnego break pointa. 34-latka zdecydowanie lepiej serwowała w drugiej partii. Wyszła na 5:4 i przerzuciła presję na stronę młodszej koleżanki z reprezentacji. Zanim przyszedł czas na podanie Igi, obejrzeliśmy krótką przerwę. Nad kortem centralnym zagościła mała chmurka, która przyniosła drobny opad deszczu. Na szczęście po kilku minutach udało się wznowić grę.

Raszynianka doprowadziła do remisu i próbowała wywierać presję na rodaczce. 24-latka notowała jednak sporo pomyłek, zwłaszcza w kluczowych momentach. Linette zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Ostatecznie do niego nie doszło. Świątek pogubiła się przy własnym podaniu, po podwójnym błędzie serwisowym pojawiły się dwa setbole z rzędu dla Magdy. Poznanianka popisała się niebywałym returnem na wagę wyniku 7:5, którym zaskoczyła nie tylko samą siebie, ale także Agnieszkę Radwańską i cały jej boks.

Decydującą fazę otwierała Linette. Pierwsze minuty przebiegły po myśli serwujących, ale w trzecim gemie Świątek doczekała się break pointa po podwójnym błędzie serwisowym Poznanianki. Iga poszła na całość z returnu drugiego podania i trafiła w korytarz deblowy. Potem Raszynianka notowała kolejne pomyłki, wyglądała na zrozpaczoną. Nie pomagały nawet rady z boksu. A Magda robiła swoje. Dokładała kolejne "oczka" przy swoim podaniu i w końcu sama dostała szanse na przełamanie - i to aż trzy z rzędu. Po drugiej 34-latka znalazła się na prowadzeniu 4:2.

Sytuacja trzeciej rakiety świata stawała się coraz trudniejsza z każdą minutą. Linette robiła wszystko, by jak najszybciej wykorzystać swoją szansę na zamknięcie spotkania. Niewiele brakowało, a stałoby się to już w ósmym gemie. Wówczas Magda posiadała dwa meczbole. Iga przedłużyła jeszcze emocje w tym pojedynku, ale tylko na moment. Po chwili spotkanie dobiegło końca, łącznie za piątym meczbolem. Poznanianka zwyciężyła 1:6, 7:5, 6:3 i zagwarantowała sobie pierwszy triumf w bezpośredniej batalii. Tym samym to 34-latka zmierzy się z Alexandrą Ealą w trzeciej rundzie. Z kolei dla Raszynianki to pierwsza porażka w meczu otwierającym dla niej dany turniej od sezonu 2021.

Główne zmagania w Miami potrwają do 29 marca.

