Świątek i Kanada nie idą ze sobą w parze. To miejsce nie jest szczęśliwe dla Polki

Iga Świątek po zwycięstwie w Wimbledonie zrobiła sobie kilka dni przerwy. 24-latka wróciła do Polski, aby nieco ochłonąć przed dalszą rywalizacją w tenisowym tourze. Świątek odpoczywała przez kilka dni, m.in. nad polskim morzem w towarzystwie swoich przyjaciółek. Teraz przed raszynianką seria turniejów w Ameryce Północnej, którą zakończy wielkoszlemowy US Open.

Świątek jest już w Kanadzie, a dokładnie w Montrealu. To właśnie tam rozegrany zostanie turniej rangi WTA 1000. Raszynianka zostanie rozstawiona z "2" w turniejowej drabince, a jej losowanie zaplanowano na sobotę (26 lipca). Na szczycie zestawienia, pod nieobecność Aryny Sabalenki, znajdzie się Coco Gauff. Z kolei do tej samej części drabinki, co Iga, trafi Jessica Pegula lub Mirra Andriejewa. Na którąś z tych zawodniczek Polka może potencjalnie trafić w półfinale rozgrywek. Półfinale, który jest dla Świątek barierą nie do przejścia w kanadyjskim turnieju.