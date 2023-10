Świątek i Hurkacz poznali rywali. Może być łatwiej, niż się spodziewano

Tenisowy sezon zbliża się już ku końcowi , za tydzień w meksykańskim Cancun osiem najlepszych zawodniczek w 2023 roku, z Igą Świątek , rozegra WTA Finals . Panowie mają jeszcze cztery tygodnie indywidualnych zmagań, Hubert Hurkacz walczy o to, by znaleźć się w składzie na Nitto ATP Finals w Turynie. Po tych dwóch rywalizacjach kobiety mają jeszcze finał Billie Jean King Cup w Sewilli, mężczyźni zaś - finały Pucharu Davisa w Maladze.

I choć zawodniczki i zawodnicy z dalszych miejsc niemal do połowy grudnia będą mogli rywalizować w turniejach mniejszej rangi , co najwyżej w challengerach lub zawodach ITF, światowa czołówka uda się na krótki odpoczynek . Krótki, bo kolejny sezon rusza już pod koniec grudnia, a wszyscy mniej więcej znają swój kalendarz.

Cztery tysiące kilometrów i trzy strefy czasowe - to może czekać reprezentantów Polski

Wielkie granie znów zacznie się w Australii - dla Igi Świątek i Huberta Hurkacza pierwszym testem formy będzie druga edycja United Cup. Zastąpił on męski ATP Cup i został dobrze przyjęty , choć teraz zmieni się nieco forma rywalizacji. Wciąż będą jednak trzyzespołowe grupy, a zmagania najpierw odbywać się będą "wewnątrz miast".

Rok temu Polacy walczyli najpierw w Brisbane na wschodnim wybrzeżu Australii, później na półfinał z USA musieli polecieć do Sydney. Amerykanie wygrali z naszą drużyną 5:0, zaskakujące było gładkie zwycięstwo Jessiki Peguli nad Igą Świątek .

Teraz zaś Biało-Czerwoni wylosowali grupę w Perth w zachodniej części kraju, więc jeśli wywalczą awans do półfinału, czeka ich jeszcze dalsza droga. Perth i Sydney dzieli bowiem odległość 4 tys. kilometrów i trzy strefy czasowe . To największa niedogodność.

Iga Świątek ma patent na tę zawodniczkę. Hubert Hurkacz - niekoniecznie

Wiceliderka światowej listy powinna więc zmierzyć się z Sarą Sorribes Tormo , bo to ją Hiszpania zgłosiła jako swoją najlepszą rakietę do turnieju. W tym roku mierzyły się dwukrotnie: Polka podczas Wimbledonu oddała rywalce dwa gemy (6:2, 6:0), w pierwszej rundzie w Pekinie - siedem (6:4, 6:3).

Trudniejsze zadanie będzie czekało Hurkacza - Alejandro Davidovich Fokina , 26. w rankingu ATP, to dla najlepszego polskiego tenisisty rywal bardzo niewygodny, Hiszpan wygrał trzy z ich pięciu pojedynków. Zazwyczaj były to starcia bardzo zacięte, ostatnie - w zeszłorocznym Wimbledonie - zakończyło się triumfem Davidovicha Fokiny 10:8 w tie-breaku piątego seta .

W drugim meczu grupowym trudniejsze zadanie czekać będzie zapewne Świątek. Turniej zacznie się 29 grudnia, zmagania w Perth potrwają do 3 stycznia. Tam jeszcze odbędzie się mecz ćwierćfinałowy - do tej fazy awansują trzej zwycięzcy grup oraz drużyna z drugiej pozycji z najlepszym bilansem. Później rywalizacja przeniesie się do Sydney, finał zaplanowano na 7 stycznia.