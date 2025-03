Świątek i Hurkacz lepsi od Paolini, 10-8 w batalii o finał. Widowisko w Indian Wells

Charytatywne zmagania o Puchar Eisenhowera już od kilku lat poprzedzają główną rywalizację w Indian Wells. Impreza cieszy się dużą popularnością wśród najlepszych tenisistów. To m.in. efekt atrakcyjnej formuły rozgrywek. Osiem duetów tworzy drabinkę pucharową (od ćwierćfinałów do wielkiego finału). Każdy mecz rozgrywany jest w postaci super tie-breaka - do 10 wygranych punktów, z zachowaniem dwóch "oczek" przewagi. Reklama

Przez długi czas klarowały się składy tegorocznej edycji zmagań. Dopiero 21 lutego pojawiła się informacja, że w imprezie ponownie wezmą udział Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Dla naszych reprezentantów to trzeci występ z rzędu. Dwa lata temu dotarli do finału, gdzie ulegli Arynie Sabalence i Taylorowi Fritzowi. Przed rokiem odpadli już po pierwszym etapie, wyraźnie przegrywając z parą Paula Badosa/Stefanos Tsitsipas.

Tak się składa, że Sabalenki, Badosy i Tsitsipasa nie zobaczymy podczas tegorocznej edycji. Organizatorzy ogłosili rezygnację Białorusinki w momencie, gdy do gry weszli Świątek oraz Hurkacz. Wówczas okazało się, że obok Fritza wystąpi Jelena Rybakina. Z kolei wycofanie Pauli i Stefanosa nastąpiło dopiero w dniu rozgrywek. Głównym powodem była kontuzja Hiszpanki, jakiej nabawiła się w Meridzie. Miejsce Badosy i Tsitsipasa zajęli ostatecznie Amanda Anisimova i Daniił Miedwiediew.

Kilka godzin przed rozpoczęciem Pucharu Eisenhowera poznaliśmy zestawienia pierwszej rundy. Okazało się, że Iga Świątek i Hubert Hurkacz zmierzą się na "dzień dobry" z parą Jasmine Paolini/Lorenzo Musetti. Polacy nie musieli zbyt długo czekać na swój pojedynek, bowiem trafili do pierwszego ćwierćfinału. W związku z tym otwierali całe zmagania. Reklama

Iga Świątek i Hubert Hurkacz zakończyli tegoroczną edycję Pucharu Eisenhowera na półfinale

Rywalizacja o półfinał rozpoczęła się od bardzo dobrego serwisu wrocławianina, który sprawił mnóstwo problemów Włoszce z polskimi korzeniami. Później nasi reprezentanci stopniowo budowali przewagę i pilnowali jej do samego końca. Grali solidnie, a przy okazji wykorzystywali błędy po stronie Musettiego. Ostatecznie Iga i Hubert triumfowali w całym pojedynku 10-6 i zameldowali się w najlepszej "4" duetów.

Kolejnymi przeciwnikami Polaków okazali się Madison Keys oraz Tommy Paul, którzy fazę wcześniej uporali się z duetem Maria Sakkari/Casper Ruud. Pojedynek rozpoczął się nie najlepiej z perspektywy Igi i Huberta. Przy pierwszym punkcie raszynianka popełniła błąd przy smeczu, posyłając piłkę na aut. W pewnym momencie rywale prowadzili już 3:1, ale nasi reprezentanci doprowadzili do wyrównania. W następnych minutach wrocławianin nie wykorzystał niestety okazji na 5-4 i od tej chwili Amerykanie uciekli na dobre. Polski team walczył jeszcze o odrobienie strat, obronił dwa meczbole przy podaniu Hurkacza. W kolejnej akcji Hubert podjął ryzyko przy siatce, ale tym razem to się nie opłaciło. Ostatecznie to duet Keys/Paul cieszył się z wygranej 10-8. Reklama

Madison i Tommy nie zdołali jednak wygrać całych rozgrywek. W decydującym starciu lepsi okazali się Jelena Rybakina oraz Taylor Fritz. Kazachsko-amerykański zespół dominował na korcie w finałowym pojedynku, kończąc go wynikiem 10-4. Dla Fritza to kolejny triumf w Pucharze Eisenhowera. Przed dwoma laty wygrywał go w duecie z Aryną Sabalenką.

Ćwierćfinały:

Iga Świątek/Hubert Hurkacz - Jasmine Paolini/Lorenzo Musetti 10-6

Madison Keys/Tommy Paul - Maria Sakkari/Casper Ruud 10-6

Amanda Anisimova/Daniił Miedwiediew - Jelena Rybakina/Taylor Fritz 4-10

Emma Navarro/Ben Shelton - Katie Boulter/Alex de Minaur 10-7

Półfinały:

Iga Świątek/Hubert Hurkacz - Madison Keys/Tommy Paul 8-10

Jelena Rybakina/Taylor Fritz - Emma Navarro/Ben Shelton 10-6

Finał:

Madison Keys/Tommy Paul - Jelena Rybakina/Taylor Fritz 4-10

Dokładny zapis relacji z Pucharu Eisenhowera jest dostępny TUTAJ.

Reklama Tomasz Lorek: Iga Świątek i Carlos Alcaraz są typowani jako faworyci / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek / Yuichi YAMAZAKI / AFP / AFP

Hubert Hurkacz / DAVID GRAY / AFP / AFP