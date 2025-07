Iga Świątek ma już za sobą solidne przetarcie podczas tegorocznego Wimbledonu. Polka nie bez problemów zameldowała się w trzeciej rundzie wielkoszlemowych zmagań. O ile pierwszy mecz z Poliną Kudiermietową toczył się pod względną kontrolą 24-latki, tak w trakcie starcia z Caty McNally nasza reprezentantka zanotowała jeden słabszy fragment, który kosztował ją utratę seta. Raszynianka prowadziła 4:1 40-40 w premierowej odsłonie pojedynku z Amerykanką, ale pozwoliła rywalce na zniwelowanie strat. Na dodatek zawodniczka z USA okazała się lepsza w końcówce odsłony i 4. rakieta świata musiała wracać do gry po przegranej partii. Na szczęście zrobiła to skutecznie, wygrywając cały mecz 5:7, 6:2, 6:1 .

W trakcie kolejnego spotkania może już jednak nie być miejsca na momenty słabości. A to dlatego, że po drugiej stronie siatki znajdzie się Danielle Collins. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych potrafi wyjątkowo się mobilizować na spotkania ze Świątek. Co prawda ma do tej pory niekorzystny bilans 2-7, ale ich ostatnia potyczka, rozegrana kilka tygodni temu w Rzymie, zakończyła się zwycięstwem tenisistki z USA. Na Wielkim Szlemie panie rywalizowały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Obie potyczki miały miejsce podczas Australian Open. Trzy lata temu w półfinale lepsza okazała się Amerykanka. Przed rokiem spotkały się już w drugiej rundzie i wówczas triumfowała Iga. Przypomnijmy sobie, jak przebiegał ich ostatni mecz na Szlemie.