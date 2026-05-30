Świątek i Chwalińska nie chwalą się tym przed światem. Wypracowały strategię
Iga Świątek i Maja Chwalińska jak na razie znakomicie radzą sobie na tegorocznym Roland Garros. Niegdyś przyjaciółki, a dziś dobre koleżanki, poświęcają tenisowi niemal cały swój wolny czas i nie mają go zbyt wiele na to, by poświęcać go na kwestie prywatne. W ich mediach społecznościowych próżno szukać informacji o ich życiu codziennym. Co jakiś czas przebijają się nieliczne informacje.
Niektórzy fani mogliby odnieść wrażenie, że obie panie nie widzą świata poza tenisem i tylko czasem pozwalają sobie na krótkie przerwy. U Chwalińskiej, częściej niż u Świątek, można przyuważyć twarze koleżanek, z którymi spędza czas na wyjazdach. Widać jednak, jakie obie zawodniczki mają priorytety.
Maja Chwalińska i Iga Świątek idą jak burza w Roland Garros
Nawet jeśli Maja Chwalińska odpadłaby na następnym etapie zmagań i tak może być z siebie dumna. Polska tenisistka po raz pierwszy weszła do głównej drabinki Rolanda Garrosa i w poprzednich dwóch rundach rozstawiała swoje o wiele wyżej notowane rywalki po kątach - pokonała już mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng i znaną Belgijkę Elise Mertens.
Iga Świątek za to stawiła czoło w trzeciej rundzie Magdzie Linette i wygrała z nią 6:4, 6:4, rewanżując się tym samym za porażkę w swoim pierwszym meczu podczas tegorocznego turnieju w Miami. Widać, że jeśli chodzi o tenis, zarówno Świątek jak i Chwalińska są w dobrym miejscu.
Maja Chwalińska i Iga Świątek chronią swoje życie prywatne
Życiowi partnerzy Chwalińskiej i Świątek? Tenis. W taki sposób w mediach społecznościowych swoje życie prezentują obie zawodniczki. Choć zdarzają im się momenty, w których prezentują zdjęcia z wakacji czy wspólne spotkania ze znajomymi i rodziną, to są to jedynie malutkie wycinki w zalewie tenisowych wieści i współprac, które im obu dają spore pieniądze.
Ani Świątek, ani Chwalińska nie afiszują się z informacjami o tym, czy są w związkach i z kim się przyjaźnią. Te sferę zostawiają przede wszystkim dla siebie i bliskich, co jakiś czas tylko dzieląc się urywkami ze swojego życia z fanami. Obie polskie zawodniczki, które wciąż grają w Roland Garros skupiają się mocno na tenisie i to jest jeden z największych czynników ich sukcesu.