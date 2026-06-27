Wielkoszlemowy Wimbledon rozpoczyna się w poniedziałek 29 czerwca, trzy dni wcześniej poznaliśmy drabinkę turnieju. Hubert Hurkacz na "dzień dobry" zmierzy się z Casperem Ruudem, Kamila Majchrzaka czeka starcie z Zacharym Svajdą. Ciekawie zapowiadają się też singlowe mecze z udziałem naszych reprezentantek.

Dużego pecha miały Magda Linette i Magdalena Fręch - pierwsza z nich trafiła na Mirrę Andriejewą, druga na inną rozstawioną Rosjankę, Annę Kalinską. Na łaskawsze losowanie mogły liczyć Iga Świątek i Maja Chwalińska. Te dzięki rozstawieniu trafiły na teoretycznie słabsze rywalki. Obrończyni tytułu zmierzy się z Taylor Townsend, finalistka ostatniego Roland Garros z Mananchayą Sawangkaew.

Losowaniu drabinki przyjrzano się na stronie WTA, tam pokuszono się o przewidzenie, które zawodniczki dotrą do ćwierćfinału. Jeśli chodzi o ćwiartkę, w której znalazła się Chwalińska, największe szanse daje się Arynie Sabalence i Mirze Andriejewej.

"Żaden z czterech zwycięskich Wielkich Szlemów Sabalenki nie odbył się na trawie ani kortach ziemnych, a Andriejewa wygrała swój pierwszy Wielki Szlem na kortach Rolanda Garrosa na początku tego miesiąca. Sabalenka ma przewagę 4:2 w bezpośrednich pojedynkach, choć nie spotkały się od 2025 roku" - czytamy.

Iga Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu? WTA daje Polce duże szanse

O ile Chwalińskiej, zapewne ze względu na "dopiero" 20. miejsce w rankingu WTA nie daje się większych szans na dotarcie aż do ćwierćfinału, to Świątek zdaje się mieć znacznie wyższe notowania. I to pomimo ostatniej szybkiej porażki w Bad Homburg. W analizie organizacji zarządzającej kobiecym tenisem wieszczy się, że to właśnie tenisistka z Raszyna może dotrzeć do ćwierćfinału, a w nim zmierzyć się z Martą Kostiuk.

Ukrainka w swojej ćwiartce nie jest najwyżej notowaną tenisistką, wyżej w światowym zestawieniu plasuje się jej rodaczka Elina Switolina, ale to właśnie młodszą z zawodniczek WTA upatruje w roli rywalki Świątek w boju o półfinał.

Broniąca tytułu Świątek może spotkać się z Kostiuk w drugim z rzędu meczu Wielkiego Szlema, ale będzie musiała znaleźć sposób na pokonanie Taylor Townsend w pierwszej rundzie, Karoliny Pliskovej lub Terezy Walentowej w drugiej, a prawdopodobnie Sereny Williams w trzeciej. W drodze do półfinału Roland Garros, Kostiuk odniosła swoje pierwsze zwycięstwo nad Świątek w 1/8 finału

Jak zdaniem WTA mogą ułożyć się pozostałe pary ćwierćfinałowe? W analizie prognozuje się mecze Jessiki Peguli z Coco Gauff i Jeleny Rybakiny z Amandą Anisimovą.

Żeby jednak Świątek zgodnie z przewidywaniami WTA znalazła się w ćwierćfinale, musi najpierw wygrać trzy mecze. Na start czeka ją starcie z Townsend, która, zdaniem Tomasza Wolfke, może być niewygodną rywalką.

"Iga musi uważać, bo Townsend trudno zaliczyć do słabych rywalek. Jej woleje i szybkość reakcji mogą napsuć krwi Polce. Z racji umiejętności deblowych Townsend, to będzie trudny mecz dla Świątek" - stwierdził ekspert w rozmowie z Interią.

Przypomnijmy, że naszych reprezentantów zobaczymy nie tylko w zmaganiach singlowych, ale też w deblu. Swoich sił w grze podwójnej spróbuje m.in. Chwalińska, która wystąpi u boku Sinji Kraus.





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