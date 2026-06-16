Świątek i Chwalińską dzieliły miliony. Dziś to już tylko "grosze"

Gdy rozpoczynał się 2026 rok, a co za tym idzie sezon tenisa nadzieje polskich kibiców skierowane były oczywiście w kierunku Igi Świątek. Polka po udanej drugiej połowie poprzedniego roku miała wykonać kolejny krok do przodu pod wodzą Wima Fissette'a. Ta sztuka się jednak nie udała.

Iga prowadzona przez Belga nie potrafiła przebrnąć przez etap ćwierćfinału w tym sezonie. Kończyła tak przede wszystkim w Australian Open, gdzie pokonała ją przyszła mistrzyni - Jelena Rybakina. Wyniki Igi były poniżej oczekiwań i dlatego z pracą u boku naszej gwiazdy pożegnał się Fissette.

To już nie jest fortuna. Tyle dzieli Igę Świątek i Maję Chwalińską

Na jego miejsce zatrudniony został Francisco Roig. Hiszpan pomógł Polce przeskoczyć etap ćwierćfinału. W Rzymie Iga dotarła do półfinału, w którym przegrała po trzech setach z Eliną Switoliną. Kolejna Ukrainka - Marta Kostiuk stanęła Idze na drodze na kortach Roland Garros, gdzie Świątek odpadła już po czwartej rundzie.

Takie wyniki wiązały się oczywiście z odpowiednimi gratyfikacjami finansowymi, choć nie są to pieniądze, do jakich Iga mogła się już przyzwyczaić. Gdyby ktoś pół roku temu powiedział, że Igę Świątek w rankingu zarobków za 2026 rok będzie realnie gonić Maja Chwalińska, pewnie sama Maja by w to nie uwierzyła.

Tak się jednak faktycznie dzieje. Oczywiście głównie za sprawą Roland Garros, gdzie Maja wypadła wyśmienicie, ale nie można zapominać, że wcześniej również osiągała naprawdę dobre wyniki, choć rangi poszczególnych turniejów, a co za tym idzie pule nagród finanasowych zdecydowanie nie imponowały.

Chwalińska wygrała turniej rangi challenger w Oeiras. To był etap przygotowań do tego, co wydarzyło się ponad miesiąc później w Paryżu. W stolicy Francji rówieśniczka Igi dotarła do finału, który przegrała z Mirrą Andriejewą. Za taki wynik organizatorzy przewidzieli oczywiście gigantyczną wypłatę.

Maja od Francuzów dostała 1 636 068 dolarów brutto. Taka kwota przekłada się na nieco ponad sześć milionów złotych. To największa wypłata w karierze Polki. Dodając do tego pozostałe nagrody finansowe z 2026 roku wychodzi suma 1 747 849 dolarów, co przekłada się na niecałe sześć i pół miliona złotych brutto za ostatnie sześć miesięcy.

Iga Świątek w tej kwestii wypada nieco lepiej, ale różnica jest mniejsza, niż można byłoby zakładać. Iga najwięcej zainkasowała oczywiście w Australian Open, gdzie jej wypłata nieznacznie przekroczyła 500 tysięcy dolarów. Niecałe 500 tysięcy dolarów Iga dostała za wyniki w reprezentacyjnym United Cup.

Roland Garros w tym roku "przyniósł" Idze niespełna 350 tysięcy dolarów. Wszystkie wypłaty z 2026 roku składają się zaś na sumę łączną wynoszącą 1 980 214 dolarów, a więc nieco ponad 7,2 miliona dolarów. Różnica między Igą i Mają w tym momencie wynosi dokładnie 851 378 złotych.

Ta strata może zostać przez Maję zniwelowana już niebawem, a dokładnie podczas Wimbledonu, choć najpierw Iga zagra w Bad Homburg, gdzie Raszynianka będzie mogła zarobić około dwustu tysięcy dolarów, jeśli turniej wygra. To mniej więcej tyle, ile dzieli dziś dwie najlepsze polskie zawodniczki.

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzębowski East News





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