Iga Świątek obiektywnie nie rozgrywa dobrego sezonu. Widać to zarówno w wynikach, jak i wypowiedziach Polki. Nasza gwiazda jak na razie najlepiej wypadła podczas jednego ze swoich ulubionych turniejów - na mączce w Rzymie. Tam Iga dotarła do półfinału, w którym zmierzyła się z Eliną Switoliną.

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Mecz o udział w finale był naprawdę zacięty. Ostatecznie jednak w najważniejszych momentach więcej zimnej krwi zachowała Ukrainka i to ona zagrała o tytuł. Później przyszły trzy bardzo nieudane, z perspektywy Igi, występy. Roland Garros, Bad Homburg i Wimbledon nie były dla Świątek udane.

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Po nadspodziewanie krótkim okresie gry na trawie Polka udała się na krótki odpoczynek, a potem wróciła do treningów już na kortach twardych. Iga była widziana w Warszawie, gdzie niebawem rozpocznie się turniej WTA 125. Kibice publikowali zdjęcia i nagrania z treningów naszej najlepszej zawodniczki.

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Celem jest oczywiście powrót do formy pozwalającej na walkę o tytuły. Atmosfera w zespole Polki zdaje się znakomita. W środowy wieczór Świątek na swoim Instagramie opublikowała fotografię ze wspólnej kolacji zespołowej. Na zdjęciu widzimy Igę w towarzystwie: Darii Abramowicz, Francisco Roiga, Macieja Ryszczuka oraz Tomasza Moczka.

Fotografia została zatytułowana "kolacja zespołowa". Do kolejnych startów Polki nie zostało wiele czasu. Iga wróci na kort wyjątkowo wcześnie. Świątek jest bowiem na liście kanadyjskiego tysięcznika. Ten rozpocznie się 3 sierpnia. Ledwie tydzień później Iga przystąpi do obrony tytułu w Cincinnati.

Iga Świątek na kolacji z zespołem Instagram/ Iga Świątek screen materiał zewnętrzny

Iga Świątek Glyn Kirk AFP





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