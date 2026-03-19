Świątek i Abramowicz w ogniu krytyki. Była członkini sztabu nie wytrzymała

W ostatnim czasie głośno zrobiło się znów o relacji łączącej Igę Świątek z Darią Abramowicz. Szostaczko w rozmowie z Polska Press otwarcie mówił o tym, że psycholożka miałaby w sztabie jego byłej podopiecznej być ważniejsza nawet od trenera.

Iga Świątek w kłopocie. Szostaczko jednoznacznie ocenił

Niepokoje dotyczące gry Igi Świątek pojawiły się już na początku tego roku, gdy okazało się, że Polka ma wyraźne problemy z pokonaniem zawodniczek notowanych w pierwszej dziesiątce rankingu WTA. Widziano również, że jej gra w dalszych częściach meczu ulegała dysregulacji i pojawiało się mnóstwo błędów, a także rozdrażnienie.

Temat wrócił z całą siłą po przegranym przez Świątek ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. Dzień wcześniej Raszynianka pewnie pokonała Karolinę Muchovą, pokazując się ze znakomitej strony, a w spotkaniu z Ukrainką zniknęły wszystkie pokazywane nie tak dawno atuty, pojawiło się za to mnóstwo błędów i nerwowość, a także dyskusje z boksem.

Trener Igi odgrywa w jej sztabie drugie skrzypce. Nie może być tak, że osoba, która odpowiada za wyniki tenisistki jest w drugim rzędzie, a w pierwszym jest pani Daria Abramowicz, która chce zarządzać, zarządza wszystkim i ma na to przyzwolenie

Jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci i były cytowane przez portale sportowe. W końcu trafiła na nie Paulina Wójtowicz, dawna członkini sztabu Świątek. Postanowiła jasno powiedzieć, co sądzi o całej sprawie.

Współpracowała ze Świątek i nie wytrzymała po słowach pierwszego trenera

Wójtowicz postanowiła w bardzo otwarty sposób przedstawić swoje zdanie. Zaczęła od tego, że, jak sama stwierdziła, nie wszyscy, którzy pomagali Świątek w jej rozwoju, szczególnie na pierwszych etapach, mogli poczuć się docenieni. "Wiem o tym, że nie wszyscy ludzie, którzy wsparli Igę w karierze zwłaszcza na początku zostali docenieni lub odpowiednio potraktowani" - pisała.

"Stawianie się w roli sędziego moim zdaniem trenerom, którzy kiedykolwiek pracowali z Igą nie przystoi. Zwłaszcza, że kiedyś na przykład Igi nie wybierali. Wybierali koleżankę, która dawała trenerom więcej korzyści" - kontynuowała Wójtowicz.

"Nikt nie wie z czym my się zmagaliśmy, bo niewiele osób w Polsce było na takim poziomie. PS Nie wszyscy mają klauzulę poufności... Nie wypowiadamy się z szacunku do tego, że w swoim CV możemy wpisać Iga Świątek nr 1 rankingu WTA" - podsumowała była członkini sztabu Polki.

