Był 11 marca 2025 roku. Iga Świątek pokonała Karolinę Muchovą 6:1, 6:1 i zameldowała się w ćwierćfinale WTA 1000 w Indian Wells. Dokładnie 12 miesięcy później przyszedł czas na kolejny bezpośredni pojedynek między Polką a Czeszką - znów podczas kalifornijskich zmagań i ponownie w tej samej fazie rywalizacji. Przed dzisiejszą potyczką Raszynianka prowadziła 4-1 w oficjalnym zestawieniu H2H. Przegrała dotychczas tylko ich premierowe starcie, które miało miejsce pod koniec kwietnia 2019 roku.

Tenisistka z Ołomuńca nie miała zatem jak dotąd najlepszych wspomnień z bezpośrednich konfrontacji z wiceliderką rankingu. Dziś Muchova chciała to zmienić. Tym bardziej, że znajduje się prawdopodobnie w życiowej formie. Kilka tygodni temu zdobyła swój pierwszy duży tytuł w zawodowej karierze, wygrywając turniej WTA 1000 w Dosze. Karolina przystępowała do rywalizacji ze Świątek z serią ośmiu wygranych spotkań z rzędu. Na dodatek forma Igi na początku sezonu 2026 bywa chimeryczna. Poprzedni mecz Polki, z Marią Sakkari, dawał jednak nadzieję, że dyspozycja zmierza w coraz lepszym kierunku. Potyczka z Czeszką miała nas przybliżyć do jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Mecz rozpoczął się od serwisu turniejowej "2". Reprezentantka południowych sąsiadów była bliska doprowadzenia do stanu równowagi, ale nie trafiła w kort kluczowym forhendem. Po zmianie stron zrobiło się ciekawie. Świątek zgarnęła pierwsze dwa punkty na returnie, aczkolwiek potem Muchova zdołała jednak wyjść ze stanu 0-30 i nastał remis. Następne minuty układały się po myśli serwujących. W trakcie piątego rozdania obserwowaliśmy wynik 30-30 przy podaniu Igi, a mimo to obyło się bez gry na przewagi. Taka sytuacja pojawiła się kilka minut później, po kapitalnym returnie Polki.

Karolina posiadała w sumie pięć okazji na 3:3. Żadnej z nich nie wykorzystała i finalnie doszło do przełamania. Przy drugim break poincie Czeszka posłała piłkę w siatkę. Nasza tenisistka zachowywała bardzo solidny poziom gry. Nieźle serwowała, czego najlepszym dowodem był as na zakończenie siódmego gema. W taki oto sposób potwierdziła przewagę i wyszła na 5:2. 24-latka chciała pójść za ciosem i domknąć partię jeszcze przy podaniu mistrzyni tegorocznego turnieju w Dosze. Świątek wywierała ogromną presję returnem, szybko zbudowała sobie wysokie prowadzenie w rozdaniu. Ostatecznie przełamała rywalkę do zera i dzięki temu triumfowała w premierowej odsłonie 6:2.

Początek drugiej części pojedynku wydawał się istotnym momentem z perspektywy Igi. W tym sezonie wielokrotnie bywało tak, że po dobrym otwarciu potem następował spadek koncentracji. Po secie, kiedy Muchova udała się na przerwę do szatni, Świątek spędziła ten czas na czytaniu notatek oraz treningu serwisu. Mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu mocno zainaugurowała partię, od sześciu wygranych akcji z rzędu. To wyraźnie oddziaływało na Karolinę, która traciła powoli pomysł na przeciwstawienie się naszej tenisistce. W drugim gemie doszło do przełamania do 15. Tuż przed zmianą stron rozpędzona Polka podwyższyła prowadzenie na 3:0, zgarniając już siódme "oczko" po kolei.

Czeszka znajdowała się w coraz trudniejszej sytuacji. Popełniała błędy, a wszystkiemu nie pomagał jej fakt, że Świątek rozgrywała znakomite spotkanie. W trakcie czwartego rozdania doszło do następnego przełamania dla Raszynianki, mimo że przegrywała 15-30. Potem po walce na przewagi utrzymała serwis i znalazła się o jeden krok od awansu do ćwierćfinału. W szóstym gemie zrobiło się niebezpiecznie. Po jednym z doślizgów wiceliderka rankingu chwyciła się za kostkę - okazało się, że trafiła się w nią rakietą. Po całym zdarzeniu nasza tenisistka zgarnęła trzy punkty z rzędu i wypracowała sobie meczbola. Ostatecznie zamknęła potyczkę za drugą okazją, triumfując aż 6:2, 6:0. O awans do najlepszej "4" powalczy z Kateriną Siniakovą albo Eliną Switoliną.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Karolina Muchova jest dostępny TUTAJ. Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

