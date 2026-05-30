Jak pani podsumuje piątkowego singla w wykonaniu Magdy Linette, przegranego z Igą Świątek o awans do czwartej rundy?

Agnieszka Radwańska: - Tak naprawdę ogólnie cały turniej na duży plus. Wygrała dwa bardzo, bardzo ciężkie mecze singlowe, które też ją kosztowały bardzo dużo zdrowia i energii. A wiadomo, że jeżeli chodzi o samą wyjście na Igę, to trzeba mieć 100 procent w baku. Może tutaj troszkę tego zabrakło, ale nie jest to łatwe zadanie grając z Igą tutaj na Chatrier, na jej korcie. Niemniej wydaje mi się, że mimo wszystko i tak był to fajny, solidny mecz, gdzie Magda mogła jeszcze docisnąć w paru momentach. Oby jeszcze sobie wkrótce pograły na trawie. Kort twardy już był, teraz ziemia, więc czas na trawę.

Furorę w turnieju robi Maja Chwalińska. W jej kontekście sporo mówi się o tym, że wrócił tenis a'la Agnieszka Radwańska, czyli finezja na korcie przeciwstawiająca się siłowym rozwiązaniom.

- Nie wiem, czy to jest styl podobny do mojego, nie sądzę, aczkolwiek na pewno nie jest to ofensywny styl i z pewnością on się wyróżnia. To jest styl, który na pewno robi spustoszenie na kortach ziemnych i ciężko jej na jej stronie kortu skończyć piłkę, bo potrafi wybiegać wszystko, co można. Jeżeli ktoś nie odrobi zadania i nie wie, jak gra Maja, to jest bardzo zaskoczony. W meczach z nią trzeba mieć cierpliwość tenisową i nie próbować kończyć piłkę na raz, bo to też na nie pomaga. A właśnie, stety-niestety, w tę pułapkę Mai wpadały jej ostatnie przeciwniczki. Maja gra, jak widać, swój turniej życia i naprawdę radzi sobie niesamowicie.

- Zwłaszcza w pierwszej rundzie Zheng, która nie do końca chyba wiedziała w ogóle z kim gra, bo była absolutnie zaskoczona. A w drugim secie to w ogóle po prostu odechciało jej się grać. Więc na tym to też polega, żeby jak najbardziej drugiej osobie obrzydzić grę, a mental przy takim stylu jest bardzo widoczny i bardzo ważny.

A jeśli chodzi o bitwę Igi Świątek? Przed nią mecz z Martą Kostiuk, zawodniczką w tzw. sztosie, która ma serię 15 zwycięstw na mączce z rzędu. Wygrała w Madrycie, tutaj dotąd straciła jednego seta, a Igę w meczu z Magdą oglądałaś od A do Z.

- Myślę, że to będzie duży challenge dla Igi. Bo Kostiuk jest na pewno przeciwniczką, która teraz przede wszystkim gra bardzo dobrze na ziemi i niesamowicie się porusza. Razem z Igą chyba tworzą dwójkę, która najlepiej przemieszcza się na tych kortach. W gruncie rzeczy też tym elementem wygrała turniej w Madrycie, bo widać, że ten element się u niej wyróżnia na tle rywalek. Na pewno będzie to zadanie trudne, ale do wykonania. Iga będzie musiała od pierwszej piłki przycisnąć, żeby przytrzymać ten mecz. A Kostiuk na pewno jest wgrana w te korty po meczach w Madrycie. Też dobrą decyzją było to, że troszkę potem odpuściła. Nie jest to zawodniczka, która od razu wszystkiego chce, więc zapadła dobra decyzja, że wycofała się z Rzymu, który jest dużym turniejem. Z pewnością jest gotowa na to, żeby staczać teraz ciężkie walki, jak ta z Igą.

Czy te trzy mecze pokazały, że Iga wraca na ten poziom, na którym chciałaby znów się znaleźć? A może tym sprawdzianem będzie konfrontacja z Kostiuk, odpowiadając nam na wiele pytań?

- Na pewno już widać, że ten tenis jest lepszy i solidniejszy. Z pewnością pomaga tutaj to, że Iga może tutaj więcej grać z rotacją, to widać i to wykorzystuje. Bo faktycznie, jeżeli gra z rotacją i jeszcze przechodzi to przed linię boczną, czyli kąty są bardzo duże, piłka robi się już naprawdę bardzo ciężka. I to tak samo widać było w meczu z Magdą. Ale chyba taki prawdziwy challenge to rzeczywiście będzie starcie z Kostiuk, bo to jest dziewczyna, która na pewno da jej bardzo dużą intensywność na ziemi, przy której będzie musiała pracować chyba jeszcze bardziej. To będzie ten rodzaj sprawdzianu.

Z Paryża - Artur Gac

