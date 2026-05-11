Świątek gra dalej w Rzymie. Polka powalczy o półfinał. Wiadomo, kiedy następny mecz

Iga Świątek w tym sezonie jeszcze nie zdołała przebrnąć przez etap ćwierćfinału turnieju. Miała ku temu kilka okazji, ale żadnej z nich nie wykorzystała. Przegrywała z naprawdę mocnymi zawodniczkami. Podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie nasza gwiazda wywalczyła sobie kolejną szansę.

Kolejny mecz Świątek w środę. Godzinę poznamy 12 maja

W 1/8 finału włoskiego "tysięcznika" Raszynianka rozbiła w imponującym stylu Naomi Osakę, a wszystko wydarzyło się na oczach Tomasza Wiktorowskiego. Ten triumf oznacza, że Świątek kolejny raz w tym sezonie zameldowała się w ćwierćfinale i ponownie stać będzie przed nią spore wyzwanie.

Po drugiej stronie siatki pojawi się bowiem rozstawiona z numerem piątym Amerykanka Jessika Pegula, która z nieco większymi kłopotami poradziła sobie z Potapową. Mecz ćwierćfinałowy z udziałem Świątek zaplanowany jest na środę 13 maja. Godzinę rozpoczęcia poznamy we wtorek 12 maja.

