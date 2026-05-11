Świątek gra dalej w Rzymie. Polka powalczy o półfinał. Wiadomo, kiedy następny mecz

Rafał Sierhej

Iga Świątek w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Rzymie rozbiła Naomi Osakę. Dzięki temu kolejny raz w tym sezonie zagra w ćwierćfinale, ale jeszcze tego etapu nie przebrnęła. Mecz o półfinał z Jessiką Pegulą już w środę 13 maja, godziny jeszcze nie znamy.

Iga Świątek dotarła już do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w RzymiePATRICK T. FALLON/AFPAFP

Iga Świątek w tym sezonie jeszcze nie zdołała przebrnąć przez etap ćwierćfinału turnieju. Miała ku temu kilka okazji, ale żadnej z nich nie wykorzystała. Przegrywała z naprawdę mocnymi zawodniczkami. Podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie nasza gwiazda wywalczyła sobie kolejną szansę.

Kolejny mecz Świątek w środę. Godzinę poznamy 12 maja

W 1/8 finału włoskiego "tysięcznika" Raszynianka rozbiła w imponującym stylu Naomi Osakę, a wszystko wydarzyło się na oczach Tomasza Wiktorowskiego. Ten triumf oznacza, że Świątek kolejny raz w tym sezonie zameldowała się w ćwierćfinale i ponownie stać będzie przed nią spore wyzwanie.

Po drugiej stronie siatki pojawi się bowiem rozstawiona z numerem piątym Amerykanka Jessika Pegula, która z nieco większymi kłopotami poradziła sobie z Potapową. Mecz ćwierćfinałowy z udziałem Świątek zaplanowany jest na środę 13 maja. Godzinę rozpoczęcia poznamy we wtorek 12 maja.

Iga Świątek w IV rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie zagra z Naomi OsakąFILIPPO MONTEFORTEAFP
Naomi Osaka na BNP Paribas ArenaTIZIANA FABI AFP
Iga Świątek rywalizowała z Elisabettą Cocciaretto o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Rzymie
