Świątek górą nad Sabalenką, a to nie koniec wieści. Nad ranem pojawił się komunikat

Pierwsza zadanie Igi Świątek na tegorocznym US Open zostało zaliczone na ocenę celującą. W pierwszej rundzie wielkoszlemowych zmagań na nowojorskich kortach Polka nie sprawiła niespodzianki, pewnie ogrywając 6:1, 6:2 Kolumbijkę Emilianę Arango.

24-letnia raszynianka przystąpiła do turnieju jako druga rakieta świata. Po triumfie w turnieju WTA w Cincinnati wyprzedziła bowiem w światowym zestawieniu reprezentantkę Stanów Zjednoczonych - Coco Gauff, która wygrała US Open w 2023 roku, tym samym odbierając tytuł Polce.

Także Amerykanka udanie rozpoczęła rywalizację przed własną publicznością, choć jej mecz był dużo bardziej zacięty, niż ten z udziałem Igi Świątek i przeciągnął się aż do trzech godzin. Rywalką Coco Gauff w nocy z wtorku na środę czasu polskiego była Australijka Ajla Tomljanović, która przegrała wprawdzie pierwszego seta 4:6, lecz w drugim postawiła się wyżej notowanej rywalce, wygrywając po tie-breaku. W decydującej partii górą była jednak reprezentantka gospodarzy (7:5) i to ona zagra o awans do trzeciej rundy z chorwacką tenisistką Donną Vekić.

Komunikat po meczu Gauff na US Open. Świątek królową zestawienia

Na triumf Coco Gauff zareagowali nad ranem statystycy portalu OptaAce, którzy ogłosili, że 21-latka jest obecnie trzecią tenisistką w stawce (wśród wciąż aktywnych zawodniczek, które rozegrały minimum 10 spotkań), jeśli chodzi o odsetek wygranych meczów wielkoszlemowych w całej karierze.

Amerykanka wygrała 72 z 94 takich pojedynków, co daje jej skuteczność wynoszącą 76.6 procent.

Niekwestionowaną liderką tego zestawienia jest rzecz jasna Iga Świątek, która wygrała dotąd 83.5 procent swoich wielkoszlemowych meczów. To pozwoliło jej sięgnąć po sześć tytułów. Polka jest triumfatorką tegorocznego Wimbledonu, a wcześniej wygrała także US Open i czterokrotnie była najlepsza na kortach Rolanda Garrosa.

Tuż za plecami raszynianki w zestawieniu OptaAce znajduje się natomiast obecna liderka rankingu WTA - Aryna Sabalenka (78,5 procent wygranych spotkań).

Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift

Iga Świątek

Iga Świątek i Aryna Sabalenka znajdują się wśród głównych faworytek tegorocznego US Open

Coco Gauff