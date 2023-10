Świątek goni, Sabalenka w strachu. Zmiana na pozycji liderki coraz bliżej

Iga Świątek w rewelacyjnym stylu pokonała w sobotnim półfinale Coco Gauff i awansowała do finału w Pekinie. Jutro Polka powalczy o swój piąty tytuł w sezonie, ale pierwszy rangi WTA 1000. Dodatkową stawką jest także 1000 pkt do rankingu za zwycięstwo w całym turnieju. Finalistka otrzyma o 350 pkt mniej. W półfinałach nie znalazła się Aryna Sabalenka, a to oznacza, że nasza zawodniczka może wyraźnie skrócić dystans do swojej konkurentki w walce o tron w kobiecym tenisie.