Świątek goni legendę. Liczby nie pozostawiają złudzeń, rekord o krok

Iga Świątek ma za sobą bardzo udane dni. Polka przyleciała do Cincinnati jako jedna z faworytek i wywiązała się z tej roli bezbłędnie. W stanie Ohio rozstawiona była z numerem "3", ale zagrała jak światowa "1". W drodze do finału pokonała Anastazję Potapową, Soranę Cirsteę, Annę Kalinską i Jelenę Rybakinę. W starciu o tytuł zmierzyła się z Jasmine Paolini. W pierwszym secie musiała odrabiać stratę, ale ostatecznie wygrała go po zaciętej końcówce. W drugim udało się domknąć sprawę wcześniej. Ostatecznie Polka triumfowała w całym meczu 7:5, 6:4.

Świątek pierwszy raz w swojej karierze wygrała tysięcznik w Cincinnati. Wcześniej dwukrotnie docierała w stanie Ohio do półfinału. Dla Polki, która ma sześć wielkoszlemowych tytułów, było to jedenaste zwycięstwo w turnieju rangi WTA 1000.

Świątek goni legendę. Dwa zwycięstwa od Sereny Williams

Jak zauważył "OptaAce" na portalu X, Świątek wyprzedziła tym samym Wiktorię Azarenkę, która ma dziesięć takich triumfów. Przed Polką już tylko Serena Williams.

- Iga Świątek zdobyła swój 11. tytuł WTA-1000 w karierze, wyprzedzając Wiktorię Azarenkę (10) i zajmując drugie miejsce pod względem liczby zdobytych tytułów od wprowadzenia tego formatu w 2009 roku, ustępując jedynie Serenie Williams (13). Wspaniałość - czytamy.

Pierwsze miejsce w tym zestawieniu wydaje się być kwestią czasu. W 2025 roku odbędą się jeszcze dwa turnieje najwyższej rangi. Na przełomie września i października najlepsze tenisistki rywalizować będą w Pekinie i Wuhan. Gdyby Świątek je wygrała to zrówna się z Williams.

W sumie w każdym roku odbywa się 10 turniejów WTA 1000. Polka w karierze triumfowała w siedmiu z nich. Nigdy nie udało jej się zwyciężyć w Dubaju, Montrealu/Toronto i Wuhan, w którym nie grała w przeszłości.

Świątek rusza na podbój Nowego Jorku

Zwycięstwo Świątek w Cincinnati sprawiło, że w najnowszym zestawieniu WTA znajdzie się na drugiej pozycji, tuż za Aryną Sabalenką. Przed Polką US Open, które startuje 24 sierpnia. Świątek tuż po triumfie w stanie Ohio wsiadła do samolotu, aby udać się do Nowego Jorku, gdzie we wtorek i środę rozegrany zostanie turniej mikstów z udziałem gwiazd światowego formatu. Zagra tam w parze z Casperem Ruudem. W 1/8 finału zmierzą z Madison Keys i Francesem Tiafoe. Mecz zaplanowano na wtorek (19 sierpnia) nie przed godz. 18:00.

Iga Świątek celebrująca zwycięstwo w finale w Cincinnati Matthew Stockman AFP

Iga Świątek w finale turnieju WTA 1000 Cincinnati zagra z Jasmine Paolini Foto Olimpik AFP

Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną o finał turnieju w Cincinnati JASON WHITMAN AFP

Iga Świątek - Elina Switolina 7:6 (5), 6:3. Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press