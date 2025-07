Świątek doznała ataku. Miała pauzować 12 tygodni. Trener nie posłuchał wytycznych WTA

Jeszcze 2-3 sezony wstecz o Macieju Ryszczuku mówiło się, że to człowiek z cienia. Dzisiaj nikt już nie zdefiniuje go w taki sposób. Fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego Igi Świątek to arcyważna postać jej sztabu. Za świetnym warsztatem i rozległą wiedzą stoi też... bezcenna intuicja. Najlepsza polska tenisistka przekonała się o tym, gdy doznała bardzo nietypowej kontuzji.