Świątek dostała wiadomość. Nie mogła uwierzyć. Sama to wybrała

Na placu boju w Melbourne wśród kobiet zostały już tylko dwie zawodniczki - liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka oraz polująca na drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze Jelena Rybakina.

Choć pozostałe zawodniczki, w tym Iga Świątek, wypadły już z drabinki, w sieci wciąż pojawiają się materiały, które powstały na Antypodach przy ich udziale.

Jeden z nich wypuścił właśnie kanał "Tennis Channel", a jego głównym motywem są wróżby na sezon 2026. Poszczególne zawodniczki i zawodnicy mieli okazję, by wybrać jedno z ciastek, do którego dołączona została przepowiednia, która - jak czytamy - ma zdeterminować to, co stanie się w ciągu trwającej już kampanii.

W gronie, które stanęło przed kamerą, znalazła się między innymi nasza druga rakieta świata - Iga Świątek, która stała się bohaterką dość zabawnej sceny.

Australian Open. Wróżba dla Igi Świątek. Jej reakcja mówi wszystko

Gdy Polka sięgnęła po łakoć i przyczepioną do niego karteczkę, nie kryła ogromnego zaskoczenia, a jej mina mówiła wszystko.

Tej nocy będziesz w dobrych rękach

- Tej nocy? - dopytała nasza tenisistka z miną pełną zastanowienia i niedowierzania.

Po chwili jednak sama zgrabnie wybrnęła z całej sytuacji swoim krótkim, acz celnym komentarzem.

- To dobra rzecz na 2026 rok, ponieważ lubię mój zespół, więc miejmy nadzieję jestem w dobrych rękach, biorąc pod uwagę cały proces - stwierdziła Iga Świątek, która teraz przygotowuje się do startu w turnieju WTA 1000 w Dosze.

Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News

Iga Świątek AFP

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press