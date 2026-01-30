Świątek dostała wiadomość. Nie mogła uwierzyć. Sama to wybrała
Po Australian Open wielu ekspertów zadaje sobie pytanie - co w najbliższym sezonie czeka Igę Świątek? Swoją odpowiedź na to pytanie postanowili zdobyć - w humorystyczny sposób - twórcy kanału "Tennis Channel", który zgromadzili przed kamerą przedstawicieli tenisowej śmietanki, w tym Polkę. A nasza 24-latka stała się bohaterką niezwykle zabawnej sceny. Sama nie mogła uwierzyć w to, co na nią trafiło przy jej osobistym udziale.
Na placu boju w Melbourne wśród kobiet zostały już tylko dwie zawodniczki - liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka oraz polująca na drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze Jelena Rybakina.
Choć pozostałe zawodniczki, w tym Iga Świątek, wypadły już z drabinki, w sieci wciąż pojawiają się materiały, które powstały na Antypodach przy ich udziale.
Jeden z nich wypuścił właśnie kanał "Tennis Channel", a jego głównym motywem są wróżby na sezon 2026. Poszczególne zawodniczki i zawodnicy mieli okazję, by wybrać jedno z ciastek, do którego dołączona została przepowiednia, która - jak czytamy - ma zdeterminować to, co stanie się w ciągu trwającej już kampanii.
W gronie, które stanęło przed kamerą, znalazła się między innymi nasza druga rakieta świata - Iga Świątek, która stała się bohaterką dość zabawnej sceny.
Australian Open. Wróżba dla Igi Świątek. Jej reakcja mówi wszystko
Gdy Polka sięgnęła po łakoć i przyczepioną do niego karteczkę, nie kryła ogromnego zaskoczenia, a jej mina mówiła wszystko.
Tej nocy będziesz w dobrych rękach
- Tej nocy? - dopytała nasza tenisistka z miną pełną zastanowienia i niedowierzania.
Po chwili jednak sama zgrabnie wybrnęła z całej sytuacji swoim krótkim, acz celnym komentarzem.
- To dobra rzecz na 2026 rok, ponieważ lubię mój zespół, więc miejmy nadzieję jestem w dobrych rękach, biorąc pod uwagę cały proces - stwierdziła Iga Świątek, która teraz przygotowuje się do startu w turnieju WTA 1000 w Dosze.