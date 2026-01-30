Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek dostała wiadomość. Nie mogła uwierzyć. Sama to wybrała

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Po Australian Open wielu ekspertów zadaje sobie pytanie - co w najbliższym sezonie czeka Igę Świątek? Swoją odpowiedź na to pytanie postanowili zdobyć - w humorystyczny sposób - twórcy kanału "Tennis Channel", który zgromadzili przed kamerą przedstawicieli tenisowej śmietanki, w tym Polkę. A nasza 24-latka stała się bohaterką niezwykle zabawnej sceny. Sama nie mogła uwierzyć w to, co na nią trafiło przy jej osobistym udziale.

Młoda kobieta w sportowej koszulce z logotypami sponsora wykonuje różne miny, na jednym ujęciu wydaje się dmuchać powietrze, na drugim śmieje się. W tle elementy miejskiej architektury i rozmyte obiekty.
Iga Świątek wzięła udział w losowaniu tenisowych wróżb na 2026 rok@TennisChannel https://www.youtube.com/watch?v=ssuFb9Qo2WIYoutube

Na placu boju w Melbourne wśród kobiet zostały już tylko dwie zawodniczki - liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka oraz polująca na drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze Jelena Rybakina.

Choć pozostałe zawodniczki, w tym Iga Świątek, wypadły już z drabinki, w sieci wciąż pojawiają się materiały, które powstały na Antypodach przy ich udziale.

Jeden z nich wypuścił właśnie kanał "Tennis Channel", a jego głównym motywem są wróżby na sezon 2026. Poszczególne zawodniczki i zawodnicy mieli okazję, by wybrać jedno z ciastek, do którego dołączona została przepowiednia, która - jak czytamy - ma zdeterminować to, co stanie się w ciągu trwającej już kampanii.

Iga Świątek podczas Australian Open 2026
Iga Świątek

    W gronie, które stanęło przed kamerą, znalazła się między innymi nasza druga rakieta świata - Iga Świątek, która stała się bohaterką dość zabawnej sceny.

    Australian Open. Wróżba dla Igi Świątek. Jej reakcja mówi wszystko

    Gdy Polka sięgnęła po łakoć i przyczepioną do niego karteczkę, nie kryła ogromnego zaskoczenia, a jej mina mówiła wszystko.

    Tej nocy będziesz w dobrych rękach
    brzmiała przepowiednia 24-latki

    - Tej nocy? - dopytała nasza tenisistka z miną pełną zastanowienia i niedowierzania.

    Po chwili jednak sama zgrabnie wybrnęła z całej sytuacji swoim krótkim, acz celnym komentarzem.

    - To dobra rzecz na 2026 rok, ponieważ lubię mój zespół, więc miejmy nadzieję jestem w dobrych rękach, biorąc pod uwagę cały proces - stwierdziła Iga Świątek, która teraz przygotowuje się do startu w turnieju WTA 1000 w Dosze.

    Na zdjęciu wiceliderka rankingu WTA Iga Świątek oraz były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski
    Iga Świątek

    Młoda kobieta z krótkimi, falowanymi włosami, ubrana w jasny garnitur i niebieską koszulę, patrzy w bok z delikatnym uśmiechem. W tle znajduje się niebieski, abstrakcyjny wzór.
    Iga ŚwiątekPIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East NewsEast News
    Tenisistka w stroju sportowym z rakietą w ręku podczas meczu na korcie, z wyrazem emocji na twarzy, w tle rozmyte elementy hali z widocznym fragmentem napisu.
    Iga ŚwiątekAFP
    Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

