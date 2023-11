Świątek dostała pytanie związane m.in. z aborcją. Jednoznaczna odpowiedź

Iga Świątek zakończyła sezon 2023 w wymarzonym wręcz stylu - po pewnych kłopotach w Nowym Jorku na US Open czy w Tokio raszynianka wygrała zawody w Pekinie, a potem zwyciężyła elitarne WTA Finals w meksykańskim Cancun, co pozwoliło jej ostatecznie wrócić na pierwsze miejsce w światowym rankingu.

Następnie Świątek wybrała się na długo wyczekiwany urlop, ale zdążyła już wrócić do Polski, gdzie rozpoczęła przygotowania przed kolejnymi wyzwaniami. Zawodniczka udziela również wywiadów, w których dzieli się różnymi refleksjami, np. dotyczącymi swojej rywalizacji z Aryną Sabalenką .

Iga Świątek dostała pytanie m.in. o aborcję. "Stając się adwokatem jednej ze stron..."

Dużo o tym myślałam, ale nasz kraj jest na tyle podzielony i polityce towarzyszy tak duży ładunek emocjonalny, że opowiedzenie się po którejkolwiek ze stron może mieć konsekwencje, z którymi będę mierzyła się do końca życia, i nie czuję się na to gotowa. Nie czuję się na siłach, aby tłumaczyć połowie kraju, dlaczego wypowiedziałam się tak, a nie inaczej. Jest wiele kwestii, które warto poruszyć.

Jak podkreśliła sportsmenka, chciałaby mimo wszystko to robić, jednakże obawia się o to, że wytworzyłoby to wokół niej atmosferę, która sprawiłaby, że nie mogłaby skoncentrować się na swojej pracy, czyli grze w tenisa. "Stając się adwokatem jednej ze stron, wrzuciłabym zbyt dużo na swoje barki" - oświadczyła.