Świątek dostała pierwsze pytanie i nie wytrzymała. Nie mogła tego tak zostawić

Na Australian Open wystąpią cztery polskie singlistki - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i kwalifikantka Linda Klimovicova. Wszystkie oczy kibiców skupione są jednak na Świątek i tym, jak zagra już na samym początku turnieju. W ubiegłym roku udało jej się dotrzeć do półfinału. Jak będzie tym razem?

Iga Świątek wreszcie mogła świętować

Iga Świątek wreszcie mogła świętować z polską drużyną wygraną w United Cup. Bezkonkurencyjną parą okazali się Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, świetnie jak na powrót po 7 miesiącach do gry radził sobie Hubert Hurkacz. Iga Świątek miała nieco mniej szczęścia, ale w większości spotkań pokazała się z dobrej strony i udało jej się wygrać w niemal przegranym meczu z Evą Lys.

Iga Świątek po wygraniu United Cup: Do trzech razy sztuka Polsat Sport

Widać jednak, że przed Australian Open z pewnością miała nad czym pracować z Wimem Fissette. Na konferencji prasowej przed turniejem nie to jednak okazało się istotne, a... drabinka turniejowa. Świątek dostała pierwsze pytanie i od razu postanowiła zareagować.

Iga Świątek nie mogła tego tak zostawić

Pierwsze pytanie od dziennikarza, które otrzymała, dotyczyło tego, czy ma przygotowane jakieś zmiany w swojej grze na ewentualne spotkanie w późniejszych rundach Naomi Osaki i Jeleny Rybakiny, które znalazły się w jej części drabinki. Świątek czuła, co nadchodzi i westchnęła jeszcze w trakcie zadawania pytania.

"Nie patrzyłam na losowanie, więc... dzięki za cynk. Nie, to nie żart. Naprawdę nie tego nie robię, więc proszę, nie spoilerujcie mi, lubię się zaskakiwać po każdym meczu" - wyjaśniła na początku Świątek, stawiając jasno granicę.

Odpowiadając zaś na pytanie, przyznała, że "nie, bo nawet nie wiedziałam. To wszystko". Polka w pierwszej rundzie zmierzy się z Chinką Yue Yuan, która przeszła przez wymagające kwalifikacje do turnieju. Spotkanie zaplanowano na nie wcześniej niż 1 w nocy w poniedziałek, 19 stycznia.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek AFP