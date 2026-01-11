Świątek dostała ataku furii. Na trybunach rozpoznano kobietę. Czekała tylko na jedno
Piękna historia w Sydney zakończona biało-czerwonym triumfem. Po raz pierwszy w historii Polska wygrała United Cup, sięgając po główne trofeum za trzecim podejściem. Na trybunach nie zabrakło kibiców gorąco dopingujących naszych reprezentantów. Szczególną uwagę realizatora transmisji zwracała jedna postać. Absolutnie nietuzinkowa. Doskonale pamiętamy ją choćby z poprzedniej edycji turnieju.
Najpierw finałowa porażka z Niemcami, potem półfinałowa przegrana z USA. Ale trzecie podejście do United Cup wreszcie zakończyło się dla Polaków triumfem. Tenisowy sezon zaczyna się dla nas nad wyraz obiecująco.
Kiedy w tegorocznej edycji uporaliśmy się z Amerykanami w boju o finał, wydawało się, że już nic nie może zatrzymać "Biało-Czerwonych" w drodze po główne trofeum. Finał ze Szwajcarią okazał się jednak arcytrudną batalią.
Polska wygrywa United Cup. Euforia zakonnicy na trybunach hitem finału. Siostra Margaret skradła show
- O mój boże. W końcu nam się udało, za trzecim razem. W końcu to zrobiliśmy. Nie mam słów. Do trzech razy sztuka. To nie było szczęście, bo ciężko na to zapracowaliśmy - mówiła zaraz po spotkaniu Iga Świątek.
Ale finał zaczął się od porażki najlepszej polskiej tenisistki. Starcie z Belindą Bencic zakończyło się rezultatem 6:3, 0:6, 3:6. Świątek nie potrafiła pogodzić się z porażką. Po zakończonym pojedynku dostała krótkiego ataku furii, z całym impetem ciskając rakietą o kort.
Na wysokości zadania stanął jednak Hubert Hurkacz, który ograł 40-letniego Stana Wawrinkę 6:3, 3:6, 6:3. A potem miano niepokonanych w turnieju zachowali Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Konfrontację z Bencic i Jakubem Paulem wygrali 6:4, 6:3.
- Hubert, to co ty zrobiłeś, wracając po kilku miesiącach przerwy, to jest coś niesamowitego. Nie mam na to słów, żeby to opisać. Ta twoja determinacja, to co wprowadziłeś do swojej gry, jest niesamowite - chwaliła Iga starszego kolegę, nie szczędząc słów uznania również Kawie i Zielińskiemu.
Uważni obserwatorzy zauważyli jednak, że osobne show rozgrywało się tuż obok kortu. Na trybunach pojawiła się bowiem siostra Margaret, gorąco kibicująca naszym zawodnikom. Stali bywalcy tenisowych turniejów w Australii znają ją już doskonale. To Małgorzata Kozub ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, która na antypodach mieszka od ponad siedmiu dekad.
Żywiołowe reakcje zakonnicy po raz kolejny stały się hitem internetu. Siostra nie kryła euforii po każdej wygranej piłce naszego zespołu. A po ostatniej akcji eksplodowała szczęściem, ocierając łzy. Potem przebrała się w czerwoną koszulkę z napisem "Polska Team" i celebrowała wiktorię wspólnie z Igą i resztą ekipy.
- Polska drużyna po raz pierwszy wygrała duży turniej, duży event. Mam nadzieję, że to pomoże w rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju i będzie wymiana pokoleń - skwitowała na koniec Świątek.
Tymczasem sister Margaret przenosi się do Melbourne i już czeka na start Australian Open. Start wielkoszlemowej imprezy w najbliższy poniedziałek.