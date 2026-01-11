Świątek dostała ataku furii. Na trybunach rozpoznano kobietę. Czekała tylko na jedno

Najpierw finałowa porażka z Niemcami, potem półfinałowa przegrana z USA. Ale trzecie podejście do United Cup wreszcie zakończyło się dla Polaków triumfem. Tenisowy sezon zaczyna się dla nas nad wyraz obiecująco.

Kiedy w tegorocznej edycji uporaliśmy się z Amerykanami w boju o finał, wydawało się, że już nic nie może zatrzymać "Biało-Czerwonych" w drodze po główne trofeum. Finał ze Szwajcarią okazał się jednak arcytrudną batalią.

Polska wygrywa United Cup. Euforia zakonnicy na trybunach hitem finału. Siostra Margaret skradła show

- O mój boże. W końcu nam się udało, za trzecim razem. W końcu to zrobiliśmy. Nie mam słów. Do trzech razy sztuka. To nie było szczęście, bo ciężko na to zapracowaliśmy - mówiła zaraz po spotkaniu Iga Świątek.

Ale finał zaczął się od porażki najlepszej polskiej tenisistki. Starcie z Belindą Bencic zakończyło się rezultatem 6:3, 0:6, 3:6. Świątek nie potrafiła pogodzić się z porażką. Po zakończonym pojedynku dostała krótkiego ataku furii, z całym impetem ciskając rakietą o kort.

Na wysokości zadania stanął jednak Hubert Hurkacz, który ograł 40-letniego Stana Wawrinkę 6:3, 3:6, 6:3. A potem miano niepokonanych w turnieju zachowali Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Konfrontację z Bencic i Jakubem Paulem wygrali 6:4, 6:3.

- Hubert, to co ty zrobiłeś, wracając po kilku miesiącach przerwy, to jest coś niesamowitego. Nie mam na to słów, żeby to opisać. Ta twoja determinacja, to co wprowadziłeś do swojej gry, jest niesamowite - chwaliła Iga starszego kolegę, nie szczędząc słów uznania również Kawie i Zielińskiemu.

Uważni obserwatorzy zauważyli jednak, że osobne show rozgrywało się tuż obok kortu. Na trybunach pojawiła się bowiem siostra Margaret, gorąco kibicująca naszym zawodnikom. Stali bywalcy tenisowych turniejów w Australii znają ją już doskonale. To Małgorzata Kozub ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, która na antypodach mieszka od ponad siedmiu dekad.

Żywiołowe reakcje zakonnicy po raz kolejny stały się hitem internetu. Siostra nie kryła euforii po każdej wygranej piłce naszego zespołu. A po ostatniej akcji eksplodowała szczęściem, ocierając łzy. Potem przebrała się w czerwoną koszulkę z napisem "Polska Team" i celebrowała wiktorię wspólnie z Igą i resztą ekipy.

- Polska drużyna po raz pierwszy wygrała duży turniej, duży event. Mam nadzieję, że to pomoże w rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju i będzie wymiana pokoleń - skwitowała na koniec Świątek.

Tymczasem sister Margaret przenosi się do Melbourne i już czeka na start Australian Open. Start wielkoszlemowej imprezy w najbliższy poniedziałek.

Iga Świątek po wygraniu United Cup: Do trzech razy sztuka Polsat Sport

Iga Świątek IZHAR KHAN AFP

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Polska triumfatorem United Cup AD 2026 IZHAR KHAN AFP