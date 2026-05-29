Świątek dosadnie podsumowała pojedynek z Linette. Dwa słowa od serca

- Pozostanie w swojej bańce było dla mnie najlepszą drogą do tego, żeby zagrać jak najbardziej solidnie. Trochę jestem niezadowolona z dwóch decyzji, ale to dosłownie jakieś drobiazgi - podsumowała Iga Świątek pojedynek z Magdą Linette.

Iga Świątek: Marta ma świetny sezon, to dla niej wielki sukces

Poprzeczkę teraz pójdzie bardzo mocno w górę, bo rywalką Świątek będzie Ukrainka Marta Kostiuk, która ma fantastyczną passę na mączce - w tej chwili wynosi ona aż piętnaście wygranych spotkań. Starcie z taką rywalką, jak podopieczna trenerki Sandy Zaniewskiej, być może zmusi Igę do płynnego reagowania na wydarzenia na korcie. Pytanie brzmi, czy ważniejsze jest realizowanie ustalonej taktyki, czy bardziej doświadczenie i intuicja, gdy sama zdaje sobie sprawę, że dana sytuacja wymaga podjęcia innej decyzji.

- Myślę, że taktyka w 95 procentach jest zawsze słuszna. Czasami zdarza się, że przeciwniczka może czymś zaskoczyć, ale raczej wiemy, jak konkretne tenisistki grają. Więc raczej jakieś ewentualne zmiany mogą wynikać z mojej dyspozycji, typu miałam grać daną piłkę, ale tego dnia mi nie wychodzi, bo popełniam zbyt dużo błędów. Wówczas muszę faktycznie podjąć inną decyzję, przynajmniej do czasu, aż znów zacznę się czuć swobodnie - odniosła się czterokrotna triumfatorka na kortach Rolanda Garrosa.

Odnośnie do samego starcia z napędzoną Kostiuk, Igę następująco stawia sprawę:

- Marta ma świetny sezon. Wcześniej dotarła do półfinałów dużych turniejów. Teraz wygrała w Madrycie. To dla niej wielki sukces. Ale skupię się na sobie, przygotuję się taktycznie, jak przed każdym innym meczem i zobaczymy, co się wydarzy.

Świątek ma dopiero 24 lata, a to jest już jej - licząc czasy juniorskie - jedenasty start w Paryżu. Dorobiła się zatem pewnych rutyn, które mogą jej bardzo pomagać na tym etapie kariery.

- W obu sytuacjach, bycia niedoświadczoną i doświadczoną, można dużo zyskać. Bo przy niedoświadczeniu często jest tak, że przeciwniczki nie do końca wiedzą, jak z tobą grać i można w pewnym sensie się budować, nie mając presji, że teraz trzeba wygrywać. A jednocześnie mieć poczucie, że za kilka lat będzie się miało jeszcze kilka szans - odparła na pierwszą wersję Świątek.

Do drugiej, w której obecnie sama się znajduje, odparła: - Na doświadczeniu można bazować w zależności od danych sytuacji, jakie nastąpią. Bo faktycznie przeżyłam w sporcie już dużo, ale jeśli jest coś, co mnie spotyka, to mogę skorzystać ze sposobów, które wykorzystałam wcześniej lub nauczyłam się i to pomaga. Przy tym oczywiście włączają się presja i oczekiwania. W zeszłym roku czułam, że wracam do tych wszystkich miejsc mając tyle wspomnień, iż wcale nie czułam się, jakbym miała 24 lata. Ale w tym roku, na szczęście, czuję się bardziej świeżo. Jednak warto pamiętać, że wciąż jestem młodą zawodniczką - podsumowała ten wątek Iga Świątek.

Z Paryża - Artur Gac

Iga Świątek Teresa Suarez EPA

