Świątek doprowadziła Anisimovą do płaczu. Kolejny błyskotliwy mecz w Wielkim Szlemie

W kobiecych turniejach Wielkiego Szlema zazwyczaj jest sporo niespodzianek, czasem nawet i sporo sensacji, ale zaskakujących końcowych rozstrzygnięć - stosunkowo niewiele. Taką wielką sensacją był na pewno skład finału US Open cztery lata temu, a już na pewno triumf 19-letniej wtedy Emmy Raducanu.

I do dziś - jej jedyny w profesjonalnej karierze. Na dobrą sprawę od 3,5 roku kobiecym tenisem rządzą i dzielę dwie zawodniczki: Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Owszem, zdarzyło się, że jedna i druga wypadła na moment z TOP-2, ale tylko one były liderkami. I zazwyczaj dwiema najwyżej rozstawionymi zawodniczkami. A liczba ich wspólnych meczów finałowych w Szlemie to... zero.

Niewykluczone, że do takiego starcia dojdzie w Nowym Jorku, bo Świątek i Sabalenka pewnie pokonują kolejne przeszkody. Białorusinka w nocy otrzymała walkowera w starciu z Marketą Vondrousovą, Czeszka zrezygnowała z gry.

Teraz ruch musi wykonać Iga Świątek. Nie przed godz. 19, choć prawdopodobnie trochę później zagra z Amandą Anisimovą. W rewanżu za ich starcie w Londynie.

US Open. Iga Świątek kontra Amanda Anisimova w boju o półfinał. Ostatnio grały tylko przez 57 minut

Śmiało można powiedzieć, że z ośmiu ćwierćfinalistek to Anisimova miała najmniejsze doświadczenie w Szlemach, choć przecież debiutowała w nich jeszcze jako 14-latka, w 2016 roku. A w 2019 roku była już w półfinale Rolanda Garrosa. Później miała kłopoty zdrowotne, także i problemy w sferze mentalnej, wypadła z czołówki. Dopiero w tegorocznym Wimbledonie dostała się do finału - i to pokonując Sabalenkę.

Tam zaś wpadła na rozpędzoną Igę Świątek, dla której w profesjonalnej karierze trawiaste mistrzostwa w Londynie były tymi najgorszymi ze wszystkich czterech wielkich imprez.

I do środy było ich jedyne starcie w zawodowym tourze, ale drugie w całej ich sportowej przygodzie. Bo grały też jako juniorski, w finale młodzieżowego Fed Cup. Wtedy też triumfowała Polka.

12 lipca 2025 doszło jednak do starcia, które wzbudziło skrajne opinie ekspertów. Większość zachwycała się dyspozycją Świątek, ale i współczuła Amerykance. Były świetny tenisista Brad Gilbert, później trener Coco Gauff, uznał jednak, że to bardzo smutny dzień dla tenisa. Zwłaszcza dla Anisimovej, a Świątek, jego zdaniem, miała łatwą drogę do sukcesu. Szybko odpowiedział mu zresztą Maciej Ryszczuk, trener przygotowania motorycznego najlepszej polskiej zawodniczki. - To tak niskie, że powinieneś poczuć dno. Zrób lepszy research. Wygrywanie w brzydki sposób nie oznacza komentowania w brzydki sposób - zaznaczył.

Sam finał był absolutnie jednostronny, zdecydował chyba początek. Anisimova wybrała w losowaniu serwis, to zwykle jej atut. Tymczasem szybko zrobiło się 0-40, za moment została przełamana. A końcówka tej partii była już popisem Polki, która wygrała m.in. jedenaście akcji z rzędu.

Iga nie zwalniała tempa w drugim secie, Anisimova całkowicie się rozkleiła. Popełniała podwójne błędy, mentalnie nie była już w stanie odwrócić losów tego spotkania. Przegrała 0:6, 0:6 - jako trzecia w ponad stuletniej historii wielkoszlemowych finałów.

I po meczu całkowicie się rozkleiła, płakała, gdy przyszło jej przemawiać do tysięcy ludzi na stadionie i milionów przed telewizorami czy laptopami.

Miała świadomość, że zmarnowała wielką szansę, nie utrzymała swojego poziomu.

Iga zaś była bezwzględna, tak samo zresztą jak podczas US Open. Czy Anisimova zdoła się jej zrewanżować za tę wysoką porażkę? Do tej porty żadnej, która z Polką przegrała 0:6, 0:6 to się nie udało.

Mecz Świątek - Anisimova zostanie rozegrany na Arthur Ashe Stadium zaraz po zakończeniu starcia Alexa De Minaura z Felixem Augerem-Aliassimem. To ostatnie rozpocznie się tuż po godz. 17, mecz Polki zaś na pewno nie przed godz. 19.

Tekstową relację "na żywo" przeprowadzi Interia Sport, a wszystkie materiały z US Open znajdziecie Państwo w specjalnej zakładce - tutaj.

