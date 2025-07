Świątek dominowała ją na korcie, potem niemałe zaskoczenie. Dwa sety i koniec

Amanda Anisimova podczas tegorocznego wielkoszlemowego Wimbledonu nie miała przed sobą jakoś przesadnie prostej drabinki, w ramach której zmierzyła się ona m.in. z Anastazją Pawliuczenkową, Lindą Noskovą, czy - przede wszystkim - z Aryną Sabalenką. Mimo różnych przeciwności reprezentantka USA zdołała jednak przedrzeć się do finału turnieju.

W nim jednak nastąpiła zupełna deklasacja - w niespełna godzinę Iga Świątek rozbiła Amerykankę w dwóch setach 6:0, 6:0, a rywalka raszynianki momentami wyglądała na kompletnie zdruzgotaną z powodu tego, co działo się na placu gry. Anisimova nie miała jednak co długo rozpamiętywać tej porażki - i podobnie jak Świątek właśnie ruszyła do akcji na kolejnych zawodach, tym razem w Montrealu.