Świątek dołączyła do Włodarczyka i Usyka. Przepiękny gest tenisistki

Iga Świątek od kilku lat nie ma sobie równych na światowych kortach. Wiceliderka rankingu WTA ma na koncie sześć tytułów wielkoszlemowych, triumfy w turniejach rangi WTA 1000 i inne sukcesy, które sprawiają, że nazywana jest jedną z najlepszych tenisistek swojego pokolenia. Polka, mimo młodego wieku, już dziś zapisała się w historii tenisa, a kibice śledzą każdy jej występ.

Raszynianka słynie jednak nie tylko z sukcesów sportowych, ale także z działalności charytatywnej. Regularnie wspiera akcje, które niosą pomoc potrzebującym. Jej rakiety wcześniej trafiały m.in. na aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie osiągały zawrotne sumy. Tym razem najlepsza tenisistka świata zdecydowała się wesprzeć Wielką Wyprawę Maluchów dla Dzieci, przekazując swoją rakietę na licytację podczas gali Knockout Boxing Night 41 w Zakopanem.

Felix Auger-Aliassime - Lorenzo Musetti. Skrót meczu Polsat Sport

Iga Świątek przekazała rakietę na licytację. Sportowcy zebrali okrągłą sumkę na szczytny cel

Wydarzenie, organizowane przy wsparciu fundacji Stars4Stars, połączyło sportowe emocje z akcją charytatywną. Kibice podziwiali zwycięstwo Mateusza Masternaka nad Joelem Djeko, które dało mu pas mistrza Europy EBU, a później uczestniczyli w aukcji prowadzonej przez Rafała Sonika i Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka. Licytowane były wyjątkowe pamiątki - m.in. czekan Andrzeja Bargiela używany podczas historycznego wejścia na Mount Everest, rękawice mistrza świata Ołeksandra Usyka, mini kombinezon Bartosza Zmarzlika czy rękawice samego Masternaka.

Szczególne emocje wzbudziła rakieta Igi Świątek, będąca nie tylko sprzętem sportowym, ale i symbolem jej wielkich osiągnięć. Dzięki zaangażowaniu sportowców i hojności licytujących udało się zebrać ponad 600 tys. złotych, które zasilą projekt Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci. Jak podkreślił Rafał Sonik, bezpieczeństwo i rozwój najmłodszych powinny być wspólną troską dorosłych, a w Zakopanem udało się połączyć siłę sportu z realnym wsparciem dla potrzebujących.

Dzięki tej inicjatywie na koncie projektu jest już prawie 6 mln złotych. Środki zostaną przeznaczone na rehabilitację i leczenie dzieci poszkodowanych w wypadkach, pomoc psychologiczną i edukację w zakresie bezpieczeństwa na drodze.

Tymczasem Iga Świątek walczy o powrót na fotel liderki światowego rankingu kobiecego tenisa. Polka obecnie przebywa w Wuhan, gdzie odbywa się turniej rangi WTA 1000. Debiutancki występ raszynianka ma już za sobą, a w czwartek zagra w 1/8 finału z Belindą Bencić.

Iga Świątek Henry Nicholls AFP

Iga Świątek JUNG YEON-JE AFP

Iga Świątek via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News