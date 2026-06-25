Świątek dołączyła do protestu. Oto skutek. Decyzja ws. Wimbledonu jest ostateczna

Na dni przed rozpoczęciem Wimbledonu organizatorzy mają spory problem. Wybuchł głośny protest ze strony zawodników i zawodniczek, którzy domagają się innego podziału przychodów generowanych przez turniej. Różnica w ich oczekiwaniach, względem propozycji ze strony działaczy nie jest mała.

Głośny protest przed Wimbledonem. Świątek też dołączyła

Tenisiści i tenisistki postanowili rozszerzyć protest, który rozpoczęli tuż przed Roland Garros do końca pierwszego tygodnia trwania Wimbledonu. W jego wyniku zdecydowali się ograniczyć działalność medialną do maksimum 15 minut - tyle czasu mogą przeznaczyć danego dnia dla dziennikarzy.

Do protestu przyłączył się także obóz Igi Świątek, o czym pod koniec maja poinformowała jej PR menadżerka - Daria Sulgostowska. Ww rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet przedstawiła wówczas szczegóły decyzji tenisistki z Raszyna.

To nie jest bojkot ani strajk wobec mediów. Mamy ogromny szacunek dla dziennikarzy i roli, jaką odgrywają. Po wielu miesiącach rozmów i oczekiwań na zmiany ograniczamy jedynie czas poświęcany na obowiązki medialne do 15 minut jako wspólny sygnał ze strony zawodników. Nadal jesteśmy dostępni i odpowiadamy na pytania mediów

Organizatorzy Wimbledonu, liczyli, że za sprawą podwyżki puli nagród uda im się "udobruchać" sportowców, a protest zostanie zakończony. Mylili się. Po spotkaniu z przedstawicielami zawodników podczas Roland Garros ogłosili rekordowy, 20-procentowy wzrost puli nagród. Łączna kwota wzrosła do 64,2 mln funtów. Uczestnicy liczyli jednak na więcej.

Wciąż nie ma porozumienia z organizatorami. W grze miliony

Jak podaje "The Guardian" grupa reprezentująca zawodników nie kryła, że podwyżka jest znacząca, jednak zbyt mała względem oczekiwanego przez nich poziomu 71 mln funtów. Według nich ich udział w przychodach Wimbledonu wynosi obecnie 14,4%, podczas gdy domagają się zwiększenia go przynajmniej do 16%.

- Prosimy jedynie o bardziej sprawiedliwy podział i system, który będzie bardziej zrównoważony dla wszystkich tenisistów. Nie chodzi nam o nas samych (o czołową dziesiątkę), ale o wszystkich, którzy kształtują ten sport, zawodniczki i zawodników budujących swoje kariery, wracających po kontuzjach czy grających kwalifikacje - podkreślała miesiąc temu Sulgostowska.

Sama Świątek także zabrała głos ws. protestu, podkreślając szacunek do pracy dziennikarzy i mediów. Zaznaczyła jednak, że oczekuje większego zaangażowania w sprawę ze strony organizatorów i działaczy.

Myślę, że nikt z nas nie ma nic przeciwko mediom. Szanujemy was, wiemy, jak ważne są wzajemne i dobre relacje. Myślę, że zrobimy więcej, jeśli organizatorzy zrobią więcej dla nas, nie tylko czołowych zawodników, ale także zawodników z niższych miejsc w rankingu i całego układu. Osobiście nic do was nie mam, ale taką decyzję podjęliśmy i będziemy kontynuować

Jeśli porozumienia nie uda się osiągnąć, niewątpliwie wpłynie to na przebieg Wimbledonu. Tenisiści i tenisistki pozostają w tej kwestii nieugięci - nie zamierzają godzić się na półśrodki.





Tomasz Holc: Bunt ma inne podłoże, my chcemy uporządkować scenę polskiego sportu Polsat Sport