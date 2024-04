Świątek dogoniona. Wielka rywalka w najbliższych dniach może ją wyprzedzić

Iga Świątek już w poniedziałek, 29 kwietnia, powalczy w 1/8 finału WTA 1000 w Madrycie . Jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy, Sara Sorribes Tormo (27. WTA). Dla Polki będzie to dalsze wprawienie do gry na jej ulubionej mączce, a dla Hiszpanki - możliwość pokonania światowej jedynki. Faworytki w Madrycie nie zawsze mają łatwo, o czym przekonała się w meczu III rundy Aryna Sabalenka .

W IV rundzie może wydarzyć się jednak nie tylko to. Iga Świątek jest na jednej z rekordowych list i w tym rankingu nie ma już szansy na poprawę, a po piętach depcze jej wielka rywalka z kortu, Coco Gauff (3. WTA). Wystarczy jeden mecz i wszystko będzie już przesądzone.

Iga Świątek straci drugą pozycję? Coco Gauff atakuje

Chodzi o wygrane mecze na mączce w turniejach WTA 1000, ale tylko do 21. roku życia. Amerykanka ma jeszcze rok, by poprawić swój wynik i przy obecnej formie wydaje się, że zrobi to bez większego problemu.