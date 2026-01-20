Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek dogoniona. 73 minuty i koniec. Komunikat z Melbourne zaraz z rana

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Rywalizacja w tegorocznym Australian Open trwa już na całego. Jedną z bohaterek wtorkowego poranka była Jelena Rybakina, która pewnie wywalczyła sobie awans do drugiej rundy wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne, ogrywając w 73 minuty Kaję Juvan (6:4, 6:3). Co ciekawe, tuż po triumfie reprezentantki Kazachstanu pojawił się komunikat dotyczący naszej tenisistki Igi Świątek, która także zdążyła już zapewnić sobie miejsce na drugim szczeblu turniejowej drabinki.

Tenisistka w sportowej odzieży i czapce, siedząca na korcie, trzyma ręcznik oraz gestykuluje podczas przerwy w meczu.
Iga Świątek podczas tegorocznego Australian OpenRex Features/East News East News

Iga Świątek swój premierowy wielkoszlemowy mecz w tym sezonie miała okazję rozegrać już w poniedziałek. Jej rywalką była Chinka Yue Yuan, która wcześniej napędziła się udanymi występami w kwalifikacjach, dzięki czemu długo skutecznie przeciwstawiała się drugiej rakiecie świata. W pierwszym secie wywalczyła nawet tie-breaka, ale mimo dzielnej walki przegrała po blisko dwugodzinnej batalii 6:7(5), 3:6.

Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Czeszka Marie Bouzkova, która na starcie rywalizacji pokonała Meksykankę Renatę Zarazuę 6:2, 7:5 w meczu, w którym obie tenisistki prosiły o przerwę medyczną.

Zobacz również:

Iga Świątek i Yue Yuan
Iga Świątek

Świątek ledwo zeszła z kortu. A WTA ogłasza. Yuan nie mogła uwierzyć

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    We wtorek do rywalizacji w Melbourne przystąpiła 5. rakieta w rankingu WTA - Jelena Rybakina, a jej premierową rywalką była pochodząca ze Słowenii Kaja Juvan.

    Australian Open. Jelena Rybakina wygrywa w 1. rundzie. Iga Świątek dogoniona

    Pierwszy set ich pojedynku był niezwykle zacięty. Obie zawodniczki grały gem za gem, skutecznie broniąc własnego podania. Zwycięstwo faworytce zapewnił dopiero 10. gem, w którym zdołała w końcu przełamać rywalkę, puentując swoją wygraną 6:4.

    O losach drugiej partii także przesądziło tylko jedno przełamanie. Tym razem doszło do niego jednak znacznie wcześniej, bo Kaja Juvan straciła serwis już w gemie numer 4. W efekcie Jelena Rybakina wygrała tę odsłonę meczu 6:4, torując sobie drogę do drugiej rundy Australian Open.

    Zobacz również:

    Na zdjęciu Iga Świątek oraz Jerzy Owsiak
    Iga Świątek

    Zwrot akcji jednak faktem. Chodzi o Świątek i WOŚP. Koroniewska ogłasza

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek

      A tuż po zakończeniu spotkania z udziałem Kazaszki pojawił się komunikat dotyczący także Igi Świątek. Obie zawodniczki, jak się okazuje, mogą bowiem pochwalić się wyjątkowym wyczynem.

      Jelena Rybakina jest niepokonana w pierwszej rundzie Australian Open (bilans 7-0). Jest jedną z trzech zawodniczek, które awansowały do drugiej rundy tego turnieju we wszystkich 7 ostatnich edycjach, do spółki z Igą Świątek oraz Elise Mertens
      ogłosili statystycy Opta Ace

      Jelena Rybakina może już szykować się do dalszej walki o wielkoszlemowy triumf. Jej rywalką w boju o awans do trzeciej rundy będzie reprezentantka Francji Warwara Graczowa, zajmująca obecnie 77. pozycję w rankingu WTA.

      Zobacz również:

      Iga Świątek podczas meczu z Yue Yuan na Australian Open
      Iga Świątek

      Zaskakujący problem Igi Świątek? Polka zeszła z kortu. Jeden szczegół

      Tomasz Brożek
      Tomasz Brożek
        Iga Świątek na korcie w Melbourne
        Iga Świątek na korcie w MelbourneDavid GrayAFP
        Iga Świątek
        Iga ŚwiątekAFP
        Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja