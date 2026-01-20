Świątek dogoniona. 73 minuty i koniec. Komunikat z Melbourne zaraz z rana
Rywalizacja w tegorocznym Australian Open trwa już na całego. Jedną z bohaterek wtorkowego poranka była Jelena Rybakina, która pewnie wywalczyła sobie awans do drugiej rundy wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne, ogrywając w 73 minuty Kaję Juvan (6:4, 6:3). Co ciekawe, tuż po triumfie reprezentantki Kazachstanu pojawił się komunikat dotyczący naszej tenisistki Igi Świątek, która także zdążyła już zapewnić sobie miejsce na drugim szczeblu turniejowej drabinki.
Iga Świątek swój premierowy wielkoszlemowy mecz w tym sezonie miała okazję rozegrać już w poniedziałek. Jej rywalką była Chinka Yue Yuan, która wcześniej napędziła się udanymi występami w kwalifikacjach, dzięki czemu długo skutecznie przeciwstawiała się drugiej rakiecie świata. W pierwszym secie wywalczyła nawet tie-breaka, ale mimo dzielnej walki przegrała po blisko dwugodzinnej batalii 6:7(5), 3:6.
Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Czeszka Marie Bouzkova, która na starcie rywalizacji pokonała Meksykankę Renatę Zarazuę 6:2, 7:5 w meczu, w którym obie tenisistki prosiły o przerwę medyczną.
We wtorek do rywalizacji w Melbourne przystąpiła 5. rakieta w rankingu WTA - Jelena Rybakina, a jej premierową rywalką była pochodząca ze Słowenii Kaja Juvan.
Australian Open. Jelena Rybakina wygrywa w 1. rundzie. Iga Świątek dogoniona
Pierwszy set ich pojedynku był niezwykle zacięty. Obie zawodniczki grały gem za gem, skutecznie broniąc własnego podania. Zwycięstwo faworytce zapewnił dopiero 10. gem, w którym zdołała w końcu przełamać rywalkę, puentując swoją wygraną 6:4.
O losach drugiej partii także przesądziło tylko jedno przełamanie. Tym razem doszło do niego jednak znacznie wcześniej, bo Kaja Juvan straciła serwis już w gemie numer 4. W efekcie Jelena Rybakina wygrała tę odsłonę meczu 6:4, torując sobie drogę do drugiej rundy Australian Open.
A tuż po zakończeniu spotkania z udziałem Kazaszki pojawił się komunikat dotyczący także Igi Świątek. Obie zawodniczki, jak się okazuje, mogą bowiem pochwalić się wyjątkowym wyczynem.
Jelena Rybakina jest niepokonana w pierwszej rundzie Australian Open (bilans 7-0). Jest jedną z trzech zawodniczek, które awansowały do drugiej rundy tego turnieju we wszystkich 7 ostatnich edycjach, do spółki z Igą Świątek oraz Elise Mertens
Jelena Rybakina może już szykować się do dalszej walki o wielkoszlemowy triumf. Jej rywalką w boju o awans do trzeciej rundy będzie reprezentantka Francji Warwara Graczowa, zajmująca obecnie 77. pozycję w rankingu WTA.