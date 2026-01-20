Iga Świątek swój premierowy wielkoszlemowy mecz w tym sezonie miała okazję rozegrać już w poniedziałek. Jej rywalką była Chinka Yue Yuan, która wcześniej napędziła się udanymi występami w kwalifikacjach, dzięki czemu długo skutecznie przeciwstawiała się drugiej rakiecie świata. W pierwszym secie wywalczyła nawet tie-breaka, ale mimo dzielnej walki przegrała po blisko dwugodzinnej batalii 6:7(5), 3:6.

Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Czeszka Marie Bouzkova, która na starcie rywalizacji pokonała Meksykankę Renatę Zarazuę 6:2, 7:5 w meczu, w którym obie tenisistki prosiły o przerwę medyczną.

We wtorek do rywalizacji w Melbourne przystąpiła 5. rakieta w rankingu WTA - Jelena Rybakina, a jej premierową rywalką była pochodząca ze Słowenii Kaja Juvan.

Australian Open. Jelena Rybakina wygrywa w 1. rundzie. Iga Świątek dogoniona

Pierwszy set ich pojedynku był niezwykle zacięty. Obie zawodniczki grały gem za gem, skutecznie broniąc własnego podania. Zwycięstwo faworytce zapewnił dopiero 10. gem, w którym zdołała w końcu przełamać rywalkę, puentując swoją wygraną 6:4.

O losach drugiej partii także przesądziło tylko jedno przełamanie. Tym razem doszło do niego jednak znacznie wcześniej, bo Kaja Juvan straciła serwis już w gemie numer 4. W efekcie Jelena Rybakina wygrała tę odsłonę meczu 6:4, torując sobie drogę do drugiej rundy Australian Open.

A tuż po zakończeniu spotkania z udziałem Kazaszki pojawił się komunikat dotyczący także Igi Świątek. Obie zawodniczki, jak się okazuje, mogą bowiem pochwalić się wyjątkowym wyczynem.

Jelena Rybakina jest niepokonana w pierwszej rundzie Australian Open (bilans 7-0). Jest jedną z trzech zawodniczek, które awansowały do drugiej rundy tego turnieju we wszystkich 7 ostatnich edycjach, do spółki z Igą Świątek oraz Elise Mertens

Jelena Rybakina może już szykować się do dalszej walki o wielkoszlemowy triumf. Jej rywalką w boju o awans do trzeciej rundy będzie reprezentantka Francji Warwara Graczowa, zajmująca obecnie 77. pozycję w rankingu WTA.

Iga Świątek na korcie w Melbourne David Gray AFP

Iga Świątek AFP

