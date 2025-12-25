Świątek długo nad tym myślała. Aż w końcu wyznała, poszło o uzależnienie

W ostatnich tygodniach Iga Świątek wreszcie miała chwile wytchnienia. Po Billie Jean King Cup w Gorzowie 24-latka wybrała się na rajskie wakacje, po których znów wróciła do ojczyzny. I będąc wśród rodaków absolutnie nie mogła narzekać na nudę. Niedawno wzięła udział w uroczystej gali, gdzie przedstawiła nazwiska stypendystów swojej fundacji. Nie brakowało również obowiązków medialnych. Na rozmowę triumfatorkę tegorocznego Wimbledonu namówił Jacek Kurowski z TVP Sport.

Podczas spotkania utytułowanej Polki z przedstawicielem publicznego nadawcy nie brakowało ciekawych pytań. Pojawił się między innymi wątek taty tenisistki, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Żurnalista już na samym początku zmusił Igę Świątek do myślenia. Po zaledwie kilku minutach zapytał się jej wprost, czy sukces uzależnia. 24-latka potrzebowała czasu na zastanowienie się. "To jest bardzo dobre pytanie" - wyznała na wstępie. "Myślę, że jeszcze nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, bo właściwie cały czas osiągam fajne rzeczy" - dodała.

Iga Świątek wygrywa też dla nich. To sprawia Polce ogromną radość

I to wcale nie był to koniec jej odpowiedzi. "Zawsze lubię widzieć pozytywy, w tym co robię i czerpię satysfakcję z tego całego wysiłku, gdy po prostu wygrywam turnieje. Ale myślę, że sukces jest trochę uzależniający. Na pewno bardziej go docenię w momencie, gdy go nie będzie. Na szczęście jeszcze nie miałam okazji się o tym przekonać" - oznajmiła. Następnie przeszła do tego, co po dobrym rezultacie sprawia szczególną radość. "Najbardziej ta satysfakcja i poczucie, że wszystko co się robiło miało sens" - przyznała.

Dobrą energią zaraża sportsmenkę także otoczenie. "Jak się wygrywa to atmosfera jest świetna. Ci ludzie, z którymi pracuję. Także tata, który nie jest na tourze, ale ogląda i jakby jest w to wszystko zaangażowany. Jak coś wygrywam to oni czują również spełnienie ze swojej strony" - zakończyła.

