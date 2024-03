Świątek demoluje, 2790 punktów przewagi. Przepaść, deklasacja

Nasza reprezentantka do boju z Jekateriną Aleksandrową przystępowała z pozycji zdecydowanej faworytki. Niestety, od pierwszych piłek mecz nie układał się po jej myśli. W pierwszym gemie została przełamana, a straty tej nie odrobiła aż do samego końca partii, przegrywając 4:6. Druga odsłona była jeszcze bardziej jednostronna. Świątek "urwała" niżej notowanej rywalce tylko dwa gemy i po trwającym łącznie 95 minut pojedynku wypadła za burtę turnieju.

Potężna przewaga Igi Świątek

Polka po porażce w 1/8 finału "zarobiła" 120 punktów, które dopisują się na jej konto. Ma ich teraz w dorobku łącznie 10 835. Druga Aryna Sabalenka odpadła w Miami już w trzeciej rundzie, co oznacza, że nie udało jej się obronić punktów z 2023 roku, kiedy to dotarła do ćwierćfinału. W rankingu "live" (co podliczył serwis "live-tennis.eu") ma na koncie 8045 punktów, co oznacza, że Iga Świątek nad drugą zawodniczką ma już 2790 "oczek" zapasu.