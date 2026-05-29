Świątek deklasuje Sabalenkę. Gigantyczna przewaga Polki, pozycja niezagrożona

W drugiej rundzie Rolanda Garrosa Aryna Sabalenka rozprawiła się z Elsą Jacquemot. Pojedynek z 67. w rankingu WTA Francuzką miał być dla liderki "spacerkiem", ale przynajmniej w pierwszym secie rywalka mocno się jej postawiła. Mecz zakończył się wynikiem 7:5, 6:2 dla Sabalenki.

Iga Świątek natomiast zmierzy się z Magdą Linette. Jesteśmy więc już pewni, że przynajmniej jedna nasza rodaczka pojawi się w czwartej rundzie. Pierwsza z wymienionych będzie chciała zrewanżować się za ostatnią porażkę w Miami. Będzie to dla niej kolejny duży test dojrzałości.

Sabalenka śrubuje swój wynik jako liderka. Do Świątek wciąż jej daleko

Wygrywając z Elsą Jacquemot, Aryna Sabalenka odniosła swoje 31. wielkoszlemowe zwycięstwo jako liderka rankingu.

Białorusinka znajdowała się na szczycie rankingu WTA od 22 lutego do 4 kwietnia 2021 roku. Później od września 2023 do 6 listopada 2023 i ponownie od 21 października 2024 aż do teraz. To daje 685 dni, czyli prawie 98 tygodni.

Iga Świątek na tym miejscu plasowała się przez 125 tygodni. Miała więc więcej czasu na to, aby wykręcić lepszy wynik. Należy jednak pamiętać o tym, że Polka jest od Białorusinki o 4 lata młodsza.

Tym bardziej imponuje osięgnięcie 24-letniej Polki. Wyżej wspomniano, że Sabalenka odniosła swoje 31. wielkoszlemowe zwycięstwo jako liderka rankingu. Iga Świątek w tym zestawieniu plasuje się na drugim miejscu w całej historii, ustępując Serenie Williams. Pod uwagę bierzemy tylko to stulecie.

Iga Świątek wygrała aż 48 meczów wielkoszlemowych jako liderka rankingu. Serena Williams pozostaje całkowicie poza zasięgiem reszty stawki ze 124 wygranymi meczami.

Między Igą Świątek a Aryną Sabalenką znajdują się jeszcze Martina Hingis (36) oraz Justine Henin (34).

Igę Świątek i Arynę Sabalenkę dzieli aż 17 zwycięstw. Można więc powiedzieć, że na ten moment Polka deklasuje Białorusinkę. Tym bardziej z racji wspomnianego wcześniej wieku obu tenisistek.

