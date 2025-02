Świątek deklasuje Rybakinę. Taka wiadomość na kilka dni przed startem zmagań w Dosze

W poniedziałek rozpoczęła się rywalizacja w głównej drabince pierwszego z trzech turniejów WTA rozgrywanych w lutym na Bliskim Wschodzie. Tytułu w imprezie rangi "500" w Abu Zabi broni Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu, która została rozstawiona z "1", nie miała łatwej przeprawy na drodze do ćwierćfinału tegorocznej edycji zmagań. Wyraźnie przegrała pierwszego seta w starciu z Katie Volynets, a w trzeciej partii niewiele brakowało, a wypuściłaby z rąk prowadzenie 5:2. Ostatecznie pokonała jednak Amerykankę 2:6, 6:4, 6:4 i dzisiaj powalczy o awans do najlepszej "4" z Ons Jabeur.

Zwieńczeniem tryptyku na Bliskim Wschodzie będzie turniej WTA 1000 w Dubaju. Tam raszynianka nie miała jeszcze okazji triumfować, chociaż dwukrotnie była blisko sukcesu. W 2023 roku dotarła do finału, gdzie przegrała z Barborą Krejcikovą, a podczas poprzedniej edycji wyeliminowała ją w półfinale Anna Kalinska . Później Rosjanka przegrała w decydującym starciu z Jasmine Paolini. Dzięki temu to właśnie Włoszka przystąpi do tegorocznej rywalizacji jako obrończyni tytułu.

Która tenisistka ma największe szanse na obronę tytułu na Bliskim Wschodzie? Jednoznaczne wskazanie na Igę Świątek

Patrząc historycznie - trudno się dziwić, że najwięcej szans dano właśnie naszej reprezentantce. W końcu to Iga powalczy o czwarte z rzędu trofeum w Dosze. W dodatku Świątek doskonale odnajduje się w lutowych warunkach panujących w stolicy Kataru. Polce bardzo odpowiada także nawierzchnia, na jakiej rozgrywane są mecze. To wszystko sprawia, że 23-latka znów znajdzie się w ścisłym gronie kandydatek do tytułu. Tym razem w planach naszej tenisistki spróbuje zamieszać Aryna Sabalenka, która po raz pierwszy od trzech lat wystąpi w stolicy Kataru. W piątek odbędzie się losowanie turniejowej drabinki. Główne zmagania potrwają od 9 do 15 lutego.