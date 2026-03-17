Świątek czekała ponad dwa lata. Stanie się w Miami. To będzie polski dzień

Ciekawszego początku obecnie trwającej imprezy na Florydzie polscy kibice po prostu nie mogli sobie wyobrazić. Ich podekscytowanie było przeogromne od razu po wylosowaniu drabinki. To wtedy stało się jasne, że Iga Świątek trafi na Warwarę Graczową lub Magdę Linette, które we wtorek zmierzyły się na otwarcie zmagań. Potyczka dla Poznanianki zaczęła się fatalnie, bo od przegranego seta 2:6. Wyżej notowana sportsmenka po przerwie złapała jednak wiatr w żagle, triumfując w dwóch kolejnych partiach 6:2 oraz 6:0.

34-latka w nagrodę zagra z dużo bardziej utytułowaną rodaczką. To nie są częste obrazki na turniejach głównego cyklu WTA. Do tej pory obie rywalizowały o stawkę tylko jeden raz. Wyjątkowe sceny działy się w 2023 roku w Pekinie. Na azjatyckiej ziemi klasę pokazała obecna podopieczna Wima Fissette'a. Raszynianka oddała starszej przeciwniczce tylko dwa gemy. "Nigdy ze sobą nie grałyśmy, co jest zaskakujące, bo przecież jestem w głównym tourze jakieś cztery lata" - zauważyła już przed potyczką Iga Świątek, cytowana przez "supersport.se.pl". Obie ostatecznie długo na korcie nie przebywały.

Świątek dużo lepsza od Linette. Jest okazja na rewanż, to drugi mecz w historii

"Deklasacja. Tak jednostronnego meczu w tym momencie sezonu się nie spodziewałem. Gratulacje dla Igi za świetną dyspozycję. Po jej stronie obciążenie było większe, a poradziła sobie z tym fantastycznie. Przypominała mi Igę z wielkich finałów - staranną od momentu wejścia na kort" - to już z kolei komentarz Marka Furjana, ówczesnego pracownika Canal+ Sport, który doskonale oddawał skalę dominacji czołowej polskiej rakiety. "Magdy szkoda, bo różnica była ogromna, ale nie pokazała dziś w zasadzie niczego" - dodał.

Czy dwa lata później obejrzymy ciekawszy pojedynek?

Iga Świątek Adam Hunger/Associated Press/East News East News

Iga Świątek SAEED KHAN AFP

Magda Linette MANAN VATSYAYANA AFP

Coco Gauff - Iga Świątek. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport