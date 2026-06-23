Świątek czekała na wynik, dramatyczne sceny w Bad Homburg. Niemka ruszyła na ratunek

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Iga Świątek niebawem zacznie swoje zmagania w Bad Homburg będącymi swoistym przetarciem przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Jej pierwszą rywalkę w Niemczech wyłoniło starcie Evy Lys z Emmą Navarro, w trakcie którego doszło niestety do dramatycznej sceny - jeden z chłopców od podawania piłek zemdlał, a Lys od razu ruszyła mu z pomocą.

Iga Świątek na korcie trzyma rakietę, z boku kadru zawodniczka idzie w stronę skraju kortu
Podczas meczu, który wyłonił pierwszą rywalkę Igi Świątek w Bad Homburg, doszło do niebezpiecznego incydentuRobert Prange/Getty Images - Canal+ OnlineGetty Images

Iga Świątek zakończyła swoją przygodę na niedawnym Rolandzie Garrosie na 1/8 finału, odpadając ze zmagań po porażce z Martą Kostiuk. Tymczasem na horyzoncie majaczy już kolejna odsłona Wielkiego Szlema - Wimbledon.

Przed udziałem w prestiżowej rywalizacji w Anglii Raszynianka weźmie udział jeszcze w innych zawodach na nawierzchni trawiastej - turnieju rangi WTA 500 w Bad Homburg. Polka miała w pierwszej rundzie w Niemczech wolny los, natomiast oponentkę w rundzie drugiej poznała 23 czerwca.

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W ten wtorek doszło bowiem do pojedynku między Evą Lys oraz Emmą Navarro. Niestety w trakcie trwania tego starcia doszło do dramatycznej sceny - w drugim secie, przy stanie 4:2 dla Navarro, zemdlał jeden z chłopców do podawania piłek. Wszystko prawdopodobnie przez panujący upał.

Lys nie zastanawiała się długo i ruszyła w stronę chłopca, któremu udzielono pomocy jeszcze na korcie. Na szczęście sytuację udało się wkrótce opanować, a zawodniczki wróciły koniec końców po krótkiej chwili do gry.

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Górą ostatecznie była tu Navarro, która wygrała 7:6 (8-6), 6:3. Tym samym to właśnie Amerykanka skrzyżuje niebawem rakietę z Igą Świątek w 1/8 finału współzawodnictwa w Hesji.

Obie panie mierzyły się ze sobą jak dotychczas trzykrotnie - dwa razy górą była reprezentantka Polski, raz, w październiku 2025 roku w Pekinie, triumfowała przedstawicielka USA.

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Andrzej Grupa
Tenisistka w sportowym stroju i opasce, z dłońmi zakrywającymi usta, wyraża silne emocje, prawdopodobnie zaskoczenie lub wzruszenie. Tło jest jednolite, granatowe, nic nie rozprasza uwagi od postaci.
Eva LysAndy Wong/Associated PressEast News
Zawodniczka tenisowa w trakcie dynamicznego zagrania, skupiona na uderzeniu piłki, ubrana w sportowy strój, z rakietą w ręku na tle ciemnej kurtyny.
Eva LysMA ZIHAN / XINHUA / Xinhua via AFPAFP
Młoda tenisistka w jasnej sportowej koszulce i spódniczce trzyma rakietę tenisową oraz piłkę, uśmiechając się podczas meczu na korcie.
Eva LysANDREAS GORA/DPIAFP


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