Iga Świątek zakończyła swoją przygodę na niedawnym Rolandzie Garrosie na 1/8 finału, odpadając ze zmagań po porażce z Martą Kostiuk. Tymczasem na horyzoncie majaczy już kolejna odsłona Wielkiego Szlema - Wimbledon.

Przed udziałem w prestiżowej rywalizacji w Anglii Raszynianka weźmie udział jeszcze w innych zawodach na nawierzchni trawiastej - turnieju rangi WTA 500 w Bad Homburg. Polka miała w pierwszej rundzie w Niemczech wolny los, natomiast oponentkę w rundzie drugiej poznała 23 czerwca.

WTA Bad Homburg. Chwila strachu w meczu Lys z Navarro. Chłopiec od piłek potrzebował pilnej pomocy

W ten wtorek doszło bowiem do pojedynku między Evą Lys oraz Emmą Navarro. Niestety w trakcie trwania tego starcia doszło do dramatycznej sceny - w drugim secie, przy stanie 4:2 dla Navarro, zemdlał jeden z chłopców do podawania piłek. Wszystko prawdopodobnie przez panujący upał.

Lys nie zastanawiała się długo i ruszyła w stronę chłopca, któremu udzielono pomocy jeszcze na korcie. Na szczęście sytuację udało się wkrótce opanować, a zawodniczki wróciły koniec końców po krótkiej chwili do gry.

WTA Bad Homburg: Eva Navarro rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie

Górą ostatecznie była tu Navarro, która wygrała 7:6 (8-6), 6:3. Tym samym to właśnie Amerykanka skrzyżuje niebawem rakietę z Igą Świątek w 1/8 finału współzawodnictwa w Hesji.

Obie panie mierzyły się ze sobą jak dotychczas trzykrotnie - dwa razy górą była reprezentantka Polski, raz, w październiku 2025 roku w Pekinie, triumfowała przedstawicielka USA.

Eva Lys Andy Wong/Associated Press East News

Eva Lys MA ZIHAN / XINHUA / Xinhua via AFP AFP

Eva Lys ANDREAS GORA/DPI AFP





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