Świątek czekała na wielki rewanż za Wimbledon. Nic z tego, 81 minut i koniec

Rafał Sierhej

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA 1000 w Chinach rozpocznie od spotkania drugiej rundy, bo w pierwszej z racji na rozstawienie z numerem jeden, ma wolny los. Polka do Chin przyleciała po wygranej w Seulu, a jej pierwszą rywalką będzie niespodziewanie Chinka Yue Yuan, która pokonała Julię Putincewą 6:3, 6:3 w ledwie 81 minut.

Iga Świątek Wimbledon 2025
Iga Świątek Wimbledon 2025Robert PrangeGetty Images

Iga Świątek w drugiej części tego sezonu prezentuje zdecydowanie lepszą formę, niż to miało miejsce przed rozegraniem Wimbledonu. Końcowe zwycięstwo na londyńskich kortach Wielkiego Szlema sprawiło, że Polka odblokowała pokłady swojej jakości i zaczęła grać tak, jak nas do tego w ostatnich latach przyzwyczaiła, choć oczywiście nie wszystko było perfekcyjne.

Lepiej Iga mogła zakończyć występ w US Open. Tam bowiem nasza gwiazda dotarła do ćwierćfinału, w którym niestety musiała uznać wyższość Amandy Anisimovej, a więc Amerykanki, którą kompletnie rozbiła podczas finału Wimbledonu. Reprezentantka gospodarzy wzięła na Świątek niezaprzeczalny rewanż. Dodatkowo przyszły małe problemy zdrowotne Igi.

Koniec wyczekiwania. Iga Świątek poznała rywalkę

Polka szybko uporała się jednak z kłopotami ze stopą i na turniej WTA 500 w Seulu poleciała zdrowa i gotowa. To zakończyło się triumfem w Korei, skąd Iga przetransportowała się do Chin, aby tam z numerem jeden przystąpić do walki o tytuł w imprezie rangi WTA 1000. W pierwszej rundzie miała wolny los. Na pekińskim korcie o mecz z Igą w drugiej rundzie rywalizowały Julia Putincewa oraz Yue Yuan.

Faworytką była z pewnością reprezentantka Kazachstanu, która już w przeszłości napsuła krwi Polce, wyrzucając Igę z Wimbledonu zdecydowanie przed czasem. Spotkanie rozpoczęło się od szybko wygranego gema przez Chinkę, która już w pierwszej próbie serwisowej Kazaszki wywalczyła sobie dwie szanse na przełamanie. Nie udało się jednak wówczas ich wykorzystać.

Podobnie stało się w drugim gemie serwisowym Kazaszki, ale widać było, że przewaga na korcie należy do Yuan. Co nie udało się w dwóch pierwszych gemach serwisowych, zakończyło się sukcesem w trzecim podejściu serwisowym Putincewej. Przewaga niżej notowanej zawodniczki pozwoliła jej ze swobodą wygrać pierwszego seta, na koniec przełamując rywalkę.

Dzięki temu Chinka rozpoczęła rywalizację w drugiej partii od swojego podania. Ten set rozpoczął się od dwóch dość pewnie wybranych gemów serwisowych przez obie panie. Impas trwał aż do stanu 4:3. Wówczas zdecydowanie lepszego gema na returnie rozegrała Chinka, która przełamała swoją rywalkę do zera, a to poskutkowało wyjściem na prowadzenie 5:3. W ostatnim gemie Chinka miała małe problemy, ale ostatecznie wygrała i przypieczętowała triumf w całym meczu. To sprawia, że nie zobaczymy wielkiego rewanżu za mecz trzeciej rundy Wimbledonu 2024. Wówczas Świątek przegrała z Kazaszką 6:3, 1:6, 2:6.

Pekin (K)
1/64 finału
25.09.2025
14:30
Zakończony
