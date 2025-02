Świątek czeka na mecz z Rybakiną, a tu taki komunikat o Radwańskiej. Wielka chwila

Świątek ponownie w ćwierćfinale WTA Doha. Trudny bój z Noskovą

Panie na korcie spędziły nieco ponad dwie i półgodziny, ale najważniejszą informacją dla polskich kibiców było to, że zwycięsko z pojedynku wyszła Świątek. "Z serwisem Lindy czułam się bezradnie, bo serwowała naprawdę fantastycznie. Robiła asy z dwójek (drugich serwisów - przyp. red.) i czasami wręcz nie dotykałam piłki przez dwie minuty, bo serwowała po prostu za dobrze. Więc było to wymagające i takie frustrujące, no bo za bardzo nie mogłam nic na to poradzić. Ale cieszę się, że właśnie docisnęłam w tym drugim i trzecim secie, bo wiedziałam, że nie da się po prostu tak grać w nieskończoność i że pojawią się szanse" - powiedziała Świątek przed kamerami Canal+ po zwycięstwie.