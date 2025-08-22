Świątek czeka na mecz w US Open, nagle takie słowa legendy. Sabalenka zmiażdżona

Jeszcze kilka miesięcy temu przed startem Roland Garros wśród ekspertów na całym świecie można było zauważyć wątpliwości co do Igi Świątek. Polka nie znajdowała się bowiem w ścisłym gronie faworytek do wygranej w Roland Garros. Wskazywano raczej na Arynę Sabalenkę i Coco Gauff, a dopiero za nimi wymieniano Igę, co dotychczas się raczej nie zdarzało na kortach ziemnych.

Rzeczywistość odmieniła się zdecydowanie szybciej, niż można było się tego spodziewać. Polka do krótkiej części sezonu na kortach trawiastych przystępowała oczywiście bez większych oczekiwań, a zakończyła go sensacyjnym triumfem w Wimbledonie. Nieco ponad miesiąc później przyszedł także triumf w turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati, a to wszystko zbiegło się z nieco gorszą formą Sabalenki.

Sabalenka wcześnie odpadnie z US Open. Świątek w finale

W związku z tym, przed US Open notowania Świątek bardzo wzrosły, a te Sabalenki spadły. Do amerykańskiego Wielkiego Szlema to Polka zdaje się przystępować z pozycji siły i to właśnie na triumf raszynianki stawia spora część eksperckiego grona. Tym razem Białorusinka znajduje się za plecami naszej gwiazdy we wszelkich notowaniach, a drabinka w tym nie pomaga.

Wydaje się bowiem, że to Polka miała nieco więcej szczęścia, a Sabalenka ma na swojej drodze już w potencjalnym ćwierćfinale US Open Jelenę Rybakinę, z którą boleśnie przegrała w Cincinnati. Andy Roddick w swoim podcaście "Served" postarał się przewidzieć, jak zakończy się ostatni Wielki Szlem w tym roku. Jego zdaniem w finale zagra Iga Świątek, ale po drugiej stronie siatki stanie Jelena Rybakina. Zdaniem byłego mistrza US Open ostatecznie górą będzie Polka, która wygra siódmy Wielki Szlem w karierze. - Moim zdaniem wygra Iga Świątek. Zaś w finale pokona Jelenę Rybakinę - powiedział.

Amerykanin pokusił się także o wytypowanie tego, jak będzie przebiegał turniej męski i tu niespodzianki jego zdaniem nie będzie. W finale zmierzą się bowiem Jannik Sinner oraz Carlos Alcaraz, a na szali oprócz tytułu będzie także pozycja lidera rankingu. Zdaniem 42-latka zwycięży Włoch, który tym samym wygra trzeci w tym roku turniej rangi Wielkiego Szlema. Impreza rusza w niedzielę 24 sierpnia. Relacje na Sport.Interia.pl.

Tomasz Wiktorowski i Iga Świątek MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Aryna Sabalenka Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek AFP