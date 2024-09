Świątek czeka na mecz, a w Rosji zawrzało. "Nie można jej nazwać niepokonaną"

Iga Świątek w wielkoszlemowym US Open jest już na etapie 1/8 finału. Będzie to czwarty jej pojedynek w Nowym Jorku, a już po raz trzeci zmierzy się z Rosjanką. W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu zagra z Ludmiłą Samsonową. O ocenę szans swojej rodaczki pokusiły się rosyjskie media. To może być jednak nie koniec takich starć, bowiem ewentualną rywalką Świątek w ćwierćfinale też może być Rosjanka - Diana Sznajder.