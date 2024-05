"Moim celem jest wygranie następnego meczu. Jak zwykle najlepszą drogą do sukcesu jest podążanie krok po kroku. A ta droga przede mną jeszcze jest naprawdę długa" - powiedziała po pokonaniu Putincewej.

Tenis. Iga Świątek zawsze wygrywała z Angelique Kerber

Teraz na jej drodze stanie Kerber. Obie tenisistki zmierzyły się do tej pory dwa razy i za każdym górą była Świątek .

"Szczerze mówiąc, nie mam nic do stracenia. Ona jest, trzeba przyznać, jedną z najlepszych obecnie zawodniczek w kobiecym tenisie, zwłaszcza na 'cegle'. Wiem, czego się spodziewać i wiem, że muszę zagrać mój najlepszy tenis, żeby nawiązać walkę" - podkreśliła reprezentantka Niemiec.

36-letnia reprezentantka Niemiec, która ma polskie korzenie, a bazę w podpoznańskim Puszczykowie, wróciła do gry po przerwie macierzyńskiej i urodzeniu córki Liany.

"Jestem zadowolona z tego, jak się ruszam po korcie i jak ślizgam, ponieważ to zawsze jest trudne, zwłaszcza dla mnie" - przyznała, cytowana przez oficjalną stronę internetową WTA. "Jestem szczęśliwa z trzech ostatnich zwycięstw, szczególnie z postawy w trudnych momentach" - dodała.

Tenis. Angelique Kerber ma jeden cel

"Strona mentalna jest w moim przypadku najważniejsza. Wiem, że potrafię grać w tenisa, pokazałam to wiele razy i już nic nikomu nie muszę udowadniać. Chodzi o to, żebym potrafiła na czas meczu się skupić, wyłączyć, ale miała świadomość, że mam życie poza kortem, że czeka na mnie Liana. Na razie wszystko to udaje się pogodzić" - przyznała Kerber.