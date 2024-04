Świątek czeka na mecz, a tu taka wiadomość. Organizatorzy Madryt Open zdecydowali

Przede mną wciąż daleko droga. Każdy turniej to inna historia, nieważne, co się zdarzyło wcześniej. Tamto spotkanie zostało uznane za 'pojedynek roku'. To był kawał dobrego tenisa. Chcę wykorzystać doświadczenie, które zdobyłam przed rokiem, i wykonać najlepszą możliwą pracę, robiąc wszystko krok po kroku

~ podkreśliła Iga