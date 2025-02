Świątek czeka na mecz, a tu komunikat z jej sztabu. Nie było wyjścia, jest zmiana

Iga Świątek udanie weszła w nowy sezon i potwierdziła, że wciąż będzie faworytką największych turniejów, które czekają ją w 2025 roku. Podczas Australian Open Polka doszła do półfinału, dzięki czemu wyrównała swój najlepszy rezultat na tej imprezie. W walce o finał lepsza okazała się jednak Madison Keys , która ostatecznie wygrała australijski turniej i w kluczowym meczu pokonała Arynę Sabalenkę .

Porażka nigdy nie jest dla sportowca sprawą przyjemną, ale z postawy Świątek na Australian Open można było być zadowolonym. Polka w niemal każdej rundzie gładko rozprawiała się z rywalkami i przypomniała kibicom, jak potrafi dominować na korcie. Zawody na Antypodach to już jednak historia i w poniedziałek Świątek rozpocznie walkę na jednym z jej ulubionych turniejów . W Dausze triumfuje bowiem regularnie.

Zmiana w sztabie Świątek. Nie było wyjścia, jest potwierdzenie przed WTA Doha

Pierwszą rywalką Świątek będzie Maria Sakkari . Niegdyś Polka miała problemy, aby pokonywać reprezentantkę Grecji, ale ostatnie trzy mecze między tymi zawodniczkami zakończyły się triumfem 23-latki. Również i teraz Świątek jest zdecydowaną faworytką starcia. Reprezentantka biało-czerwonych miała nieco więcej czasu, aby spokojnie potrenować przed zmaganiami w Katarze. Okazuje się, że w jej sztabie doszło do kolejnej roszady .

Wiele wskazuje więc na to, że Moczek nie jest jeszcze w pełni gotowy, aby wrócić na kort i wspierać Świątek. Chadaj natomiast to były tenisista, który w 2005 roku osiągnął swoją najwyższą pozycję w rankingu ATP, kiedy to zajmował 202. miejsce. Chadaj miał również okazję reprezentować Polskę w Pucharze Davisa.